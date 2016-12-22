В Пятигорске состоялась первая Неделя Моды

Северо-Кавказская Неделя Моды длилась три насыщенных дня — деловая программа, ежедневные пресс-конференции и подиумные показы. Специальные гости московские дизайнеры Елена Шипилова, Алина Асси, Вадим Мерлис, Николай Овечкин, стилист телепередачи "Модный Приговор" и Анастасия Рязанкина – представитель Дома Российской Моды вели активные дискуссии на пресс-конференциях, также шло тесное общение гостей с местными дизайнерами, интересные диалоги и советы мэтров в своем деле. В рамках деловой программы на примерах были разобраны маркетинговые и общие ошибки, которые может допустить как начинающий, так и опытный дизайнер.

На неделю аккредитовалось около 80 представителей СМИ, более 30 байеров и множество заинтересованных в индустрии специалистов. Каждый день гости Недели отсматривали 5 коллекций местных и приглашенных дизайнеров.

Ежедневно открывали Неделю детские коллекции. В первый день открыла Неделю очаровательная рождественская сказка «Snow at Christmas by L'erede» – коллекция платьев от московского дизайнера Ирины Гордеевой, основательницы бренда. L’erede® моментально настроила зрителей на позитивный праздничный лад. Второй день открыла очаровательная команда из Владикавказа с коллекцией от дизайнера Марины Гависовой под названием "Модный улов", главным героем которой явилась та самая волшебная золотая рыбка-символ исполнения желаний. И в 3-ий день была представлена коллекция дизайнера Светланы Злотниковой – основательницы бренда Leya.me – одежда и аксессуары для мальчиков и девочек из Санкт-Петербурга, сезонные коллекции по мотивам детских историй и увлечений.

Также ежедневно проходили показы коллекций шуб от сети меховых магазинов Lama. Зрители просмотрели коллекции для трех различных случаев, в 1-ый день – цветные меха и жилетки, во 2-ой – норка и в 3-ий — изделия из меха класса люкс шиншилла, соболь, рысь.

Дебютанты Недели, местные дизайнеры – Наталья Лацинникова, Александра Миранова, Евгения Марченко, Анастасия Новикова, Александра Алейникова и Елизавета Лунева представили зрителю трендовые, интересные коллекции.

Александра Миранова и Евгения Марченко – основательницы бренда ELLIF story, удивили платьями, ориентированными на современную кавказскую девушку любого вероисповедания.

Бренд LiLu от Елизаветы Луневой из Ставрополя порадовал оригинальной постановкой показав джинсовые куртки с ручной росписью.

Коллекция трикотажных и шерстяных изделий от модного дома Наталья Лацинникова сорвали аплодисменты зрительного зала и, определенно заинтересовали местного и московского байеров.

Анастасия Новикова, Александра Алейникова представили собственный бренд Moonlama – стильные образы и смелые решения.

Дизайнер из Ставропольского края Виктория Эфримиди представила коллекцию свадебных и вечерних платьев.

Дизайнер из Москвы Елена Cartas – подарила Неделе театрализованное шоу Голливуд 40-х годов под произведения Элвиса Пресли. Модели буквально «вжились» в роли состоятельных дам в шикарных домашних нарядах.

Лучшим подарком гостям Недели стал показ Вадима Мерлиса, финальный показ на Неделе моды. Нежная и трогательная, созданная для творческих личностей коллекция под названием «Сны Наяву». Мечты и грезы, которые мы переживаем в снах, четко, аккуратно проработанные детали и чистота линий, которой не изменяет дизайнер — все это зрители Пятигорска увидели в новой коллекции маэстро.

Организатор Северо-Кавказской Недели Моды – группа компаний Kavkaz Fashion Group.

Генеральный партнер Северо-Кавказской Недели Моды – Сеть меховых салонов Lama.

Официальные партнеры: Телеканал Fashion TV, Компания ART-HALL ,Модельное агентство Calista , Бортовое издание Kavkaz Air, Салон красоты Эскаль де Боте.

Партнеры: Текстильная компания Арт-Тех,Торговый дом Palazio, салон оптики Монокль, FX studio, NYX, Академия Стилистов Viсtory, Лимонады ASCANIA, Алко-Маркет.

Авто-партнер: Ауди-сервис Минеральные Воды.

Информационные партнеры: телеканал СИФ-ТНТ, Телеканал Архыз 24, медиа-холдинг СИМПЭКС, Nalchik-today, журнал Fashion Collection, журнал RENOME, журнал PRO кмв, журнал GLYANETS, журнал OWL дети, журнал Мilasha, журнал Исскуство красоты, журнал Pro Fashion, журнал REPUBLIK, а также Кавказ Сегодня, Womans day, Stavropol poisk, RIA.kchr, Go26.ru, Дом фотографа.

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