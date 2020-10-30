В редакции L’Uomo Vogue новые назначения

Креативными директорами издания о мужской моде назначены Кевин Текинел и Чарльз Левай.

В редакции журнала L’Uomo Vogue сообщили о кадровых перестановках. Новыми креативными директорами издания назначены Кевин Текинел и Чарльз Левай, основатели креативного агентства Maybe, работающего с Miu Miu, Marni и Versace. Перед новыми управленцами стоит задача переосмыслить подход к идентификации модных брендов через изображения, видеоматериалы и цифровые платформы.

Первый номер L’Uomo Vogue, подготовленный при участии новых креативных директоров, увидит свет в январе 2021 года.