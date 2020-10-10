В Reebok назначили глобального креативного директора

Американский дизайнер Керби Жан-Реймонд будет отвечать за все креативное направление марки, принадлежащей adidas.

В 2020 году основатель марки Pyer Moss прославился как дизайнер, активно поддерживающий движение Black Lives Matter, а также как создатель платформы «Твой друг в Нью-Йорке», посвященной дизайну и инновациям (при поддержке Kering). На днях стало известно, что Керби Жан-Реймонд также назначен вице-президентом Reebok по всему креативному направлению. Ранее сообщалось, что дизайнер также возглавил новое подразделение Reebok Studies, занимающееся коллаборациями. О новом назначении Жан-Реймонд сказал: «Я очень доволен развитием моей роли в Reebok и тем, что я буду работать в руководстве в качестве креативного директора. Я вижу возможность помочь бренду воплощать новые идеи, уделяя особое внимание социальному аспекту».