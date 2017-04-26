25 апреля в Ресторане “Большой” прошел BUSINESS FASHION ЗАВТРАК, организованный MODA.RU и Молодёжным комитетом Московской Торгово-Промышленной Палаты (МТПП), на котором собрались дизайнеры, организаторы мероприятий, представители модных изданий.

В рамках программы продвижения национальных брендов “Made in Russia” и укрепления культурных и внешнеэкономических связей, решено реализовать программу по продвижению российских модных брендов и дизайнеров за рубежом.

“Сейчас самое время заявить ярко о возможностях российских дизайнеров на рынках Европы и Азии. Модели наших дизайнеров самобытны, интересны и, что немаловажно, конкурентоспособны. У нас есть дизайнеры, уровень которых действительно потрясает. Мы готовы достойно представить коллег на выставках, неделях моды и в международном ритейле”, - Марина Шматова, председатель комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Московской Торгово-Промышленной Палате.

В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:

Какие меры поддержки МТПП будут полезны для продвижения российских дизайнеров за рубежом;

Какие перспективы у модного сегмента национального бренда Made in Russia;

сотрудничество в рамках "Balcan Fashion Week";

взаимодействие с модным рынком Азербайджана;

продвижение и продажа российских брендов за рубежом;

участие в молодежном форуме "Таврида”.

“Я наблюдаю четкий тренд: активное развитие российских брендов. Если вспомнить, как выглядела индустрия 10 лет назад, то прогресс очевиден. Как очевиден и тот факт, что сейчас есть запрос рынка на национальные бренды”, - Антон Алфер, продюсер, визионер, основатель Модной Сети MODA.RU и FASHION.RU.

“Необходимость таких бизнес-завтраков очевидна. Происходит творческий взрыв или мозговой штурм, после которого идея становиться новым направлением для швейной индустрии. На бизнес-завтраке можно неожиданно найти новых партнеров и изменить в лучшую сторону страницы русского фешн бизнеса”, - Елена Шипилова, дизайнер, основатель бренда “Elena Shipilova”.

Организаторы Бизнес Завтрака:

Алфер Антон Викторович, продюсер, визионер, основатель Модной Сети MODA.RU и FASHION.RU, Член Президиума, Академик Национальной Академии Индустрии Моды.

Шматова Марина Викторовна:

- Председатель комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Московской торгово-промышленной палате

- Управляющий партнер дизайнерского проекта «Mirror Street»

- Соорганизатор кафедры Фитнес индустрии в Московском гуманитарно-экономическом Университете.