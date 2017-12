В Резиденции Посла Великобритании в Москве прошел торжественный прием в честь наступающего Рождества

Среди гостей на этом праздничном мероприятии в стенах исторического особняка в центре столицы были замечены такие знаменитости, как Влад Лисовец, Маша Цигаль, Ольга Ушакова, Божена Рынска, Снежина Кулова, Константин Гайдай, Анна Бирштейн, Анжелика и Кристина Каширины, Иван Жвакин, Аглая Тарасова, Дмитрий Лазыкин, Надежда Зотова, Евгения Жданова и другие.

Во время вечера гости познакомились со всеми гранями британского стиля жизни, начиная от моды, мебели и предметов интерьера, до эксклюзивных средств ухода за кожей, премиальных автомобилей, яхт и классических британских напитков и еды. На приеме были представлены более 20 британских марок. Некоторые бренды уже успели полюбиться избирательной российской публике, например, Wedgwood, Truefitt & Hill, The Rug Company, Vispring, Medik8, LUSH Fresh Handmade Cosmetics, Gibson, Kenwood, Sir Edward Johns, Tetrad Vispring, Samuel Heath & Sons, West Nautical, Naim Audio, Neat Acoustics, Tannoy, Quad, Atlas, William Grant & Sons, After 8 и другие. Однако были представлены и новинки: модный онлайн аутлет THE OUTNET, изысканная посуда и аксессуары для дома Lauren Dickinson-Clarke, уникальная мастерская по печати и переплету книг Barnard & Westwood и инновационные средства по уходу за кожей Sapphire Dust Skincare.