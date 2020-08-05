В Риме появится отель дома Bvlgari

Гостиница откроется в 2022 году в историческом здании, созданном архитектором Витторио Баллио Морпурго и расположенном на площади Пьяцца Аугусто Императоре, недалеко от Испанской лестницы и флагманского бутика Bvlgari на Виа Кондотти.

В компании рассказали, что дизайном интерьера будущего отеля занимается архитектурное бюро Antonio Citterio Patricia Viel. В гостинице будет библиотека с читальным залом, в котором можно будет найти обширную коллекцию изданий ювелирному искусству. К выходу новости об отеле дом выпустил колье из белого золота, украшенное десятком драгоценных камней и названное Ospitalità Italiana – «Итальянское гостеприимство».