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Артем Кузелев

В Риме появится отель дома Bvlgari

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  • 05 Августа 202022:49
Сюжеты: Bvlgari

Гостиница откроется в 2022 году в историческом здании, созданном архитектором Витторио Баллио Морпурго и расположенном на площади Пьяцца Аугусто Императоре, недалеко от Испанской лестницы и флагманского бутика Bvlgari на Виа Кондотти.

В компании рассказали, что дизайном интерьера будущего отеля занимается архитектурное бюро Antonio Citterio Patricia Viel. В гостинице будет библиотека с читальным залом, в котором можно будет найти обширную коллекцию изданий ювелирному искусству. К выходу новости об отеле дом выпустил колье из белого золота, украшенное десятком драгоценных камней и названное Ospitalità Italiana – «Итальянское гостеприимство».

 
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