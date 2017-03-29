Вчера, 28 марта, в Рижском моторном музее состоялось открытие 26-ой сессии Рижской недели моды. В этом сезоне насыщенная программа RIGA FASHION WEEK продлится до 1 апреля и обещает стать еще одним успешным витком в развитии местной индустрии моды, собрав на одной площадке лучших представителей латвийской индустрии фэшн.

На протяжении Недели в рамках программы профессиональных показов RFW свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представят такие широко известные латвийские дизайнеры как Amoralle, Anna Led, Katya Katya Shehurina, Narciss, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Paviljons, дебютант прошлого сезона Talented и дебютант этого сезона Cinnamon Concept, а также бренды дизайнерской одежды для детей Paade Mode и Aristocrat Kids. Эта сессия RFW ознаменовалась участием дизайнеров из Грузии: Dalood и Mariam Gvasalia впервые представили грузинскую моду во время открытия RFW на главном подиуме латвийской столицы. Из иностранных гостей также ожидаются показы Naira Khachatryan (Италия), KÄT и Pohjanheimo (Эстония), Lilija Larionova (Литва).

Помимо модных показов Балтийская федерация моды, организатор RIGA FASHION WEEK, анонсировала ряд тематических мероприятий. 29 октября, сразу после открытия Недели моды, в дизайнерском концепт-магазине BOLD пройдет мероприятие для профессионалов индустрии, во время которого у приглашенных на мероприятие байеров будет возможность заказать понравившееся изделия от таких дизайнерских марок как: KÄT (Эстония), Mariam Gvasalia, Dalood, Anouki, 7.11, Sopho Gongliashvili (Грузия), в свою очередь у стилистов и журналистов - завести профессиональные контакты.

Фото - Dima Babushkin