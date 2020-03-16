В России появилась мужская версия журнала Elle

Российская редакция издания представила дебютный – апрельский – номер мужской версии. На обложке Дэвид Ганди.

Российский Elle презентовал дебютный номер мужской версии журнала. Главным редактором первого выпуска Man Elle стал директор моды и ведущий стилист Elle Вадим Галаганов, шеф-редактором – Александр Щуренков. На роль главного героя апрельского номера выбран манекенщик Дэвид Ганди. Под обложкой – олимпийские чемпионы сборной России, художник Дэниел Аршам, актер Рами Малек и другие известные парни.