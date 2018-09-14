В России установили новый мировой рекорд на самый длинный подиум!

9 сентября мир отметил Международный день красоты. В России этот праздник запомнится надолго: в Москва-Сити создали самый длинный подиум в мире, по которому прошли все желающие приобщиться к миру красоты. Протяженность подиума составила 3 509 метра. Предыдущий рекорд был установлен в Гонконге в 2012 году, тогда его длина составила 3240 метров.

Более 70 000 человек, среди которых были эксперты, модели, звезды, известные блогеры, москвичи и гости города стали свидетелями установления мирового рекорда.

На подиум вышли девушки из 22 разных городов России. Готовили участниц рекорда стилисты TRESemmé, которые создали прически, вдохновленные трендом DIY (do-it-yourself).

Под лозунгом «Весь мир – твой подиум» гостям праздника представилась возможность почувствовать себя настоящими моделями: сделать укладку от профессиональных стилистов и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Новый рекорд был официально зафиксирован Международным агентством регистрации рекордов и передан на оформление в Книгу рекордов Гиннесса.

«Лично сделал замеры с помощью прибора, который называется курвиметр и похож на велосипедное колесо с цифрами. Официальная длина подиума созданная брендом TRESemme составила 3 509 метров. Я прошел весь путь за 47 минут. Поэтому с радостью вручаю сертификат международного образца подтверждающий регистрацию рекорда и сертификат о включении рекорда в реестр рекордов России» - Влад Копылов, генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

“До сегодняшнего дня, похоже, ни один из брендов в индустрии красоты не делал такого подарка москвичкам ко Дню города и россиянкам к Международному дню красоты.

Элегантный подиум, опоясавший деловой и финансовый центр столицы, символизировал, по сути, нашу жизнь, повседневную жизнь женщины в напряжённом ритме большого города — с раннего утра и до позднего вечера.

Именно женщине, говорят, присуща большая, важная миссия — улучшать качество жизни окружающих нас людей, и если такие бренды, как TRESemme, готовы женщину в этом скромном повседневном подвиге поддержать, это прекрасно”, - считает Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса Unilever.

«TRESemme - бренд для девушек у которых есть своя цель, планы, для которой каждый выход имеет значение, даже если это поход в ближайший магазин за молоком. Она всегда должна выглядеть на все 100%, а средства по уходу за волосами TRESemme помогают ей в этом, делая ее увереннее, готовой к любому подарку судьбы, к счастливой встрече.

Так как Бренд уже 20 сезонов является партнером NYFW, мы решили дать возможность российским красоткам из различных городов нашей огромной страны проявить себя и пройтись по самому длинному подиуму в мире.

Честно, я была приятно удивлена их стойкостью, пройти 3,5 км на высоком каблуке и прийти к финишу улыбаясь – это заслуживает восхищения !» - Ольга Васильева, руководитель запуска TRESemme в России, Unilever.

Материал предоставлен пресс-службой