В России возбудили уголовное дело против компании H&M

Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело в отношении российского подразделения шведского ретейлера. Компанию подозревают в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Агентство Bloomberg сообщает, что на таможне говорят о том, что марка не включила в декларации часть лицензионных сборов, уплачиваемых шведской материнской компании при импорте продукции в 2016-2019 годах.

Известно, что уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2020 года. Согласно материалам дела, в 2019 году H&M заплатила 3,1 млрд рублей на покрытие несоответствия, выявленного в ходе аудиторской проверки, однако это не помогло предотвратить открытие расследования. Сообщается, что суд может обязать компанию выплатить штраф в два раза большим размером или даже назначит реальные тюремные сроки ответственным топ-менеджерам.

Пресс-служба головного офиса H&M в Стокгольме подтвердила, что расследование ведется, однако без деталей, так как компания не получила информации от российских властей.