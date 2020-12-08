В России впервые представят фотографии Сесила Битона

В среду, ​9 декабря 2020 года, в Эрмитаже откроется выставка фотографий «Сесил Битон и культ звезд». Проект впервые в России представит работы официального фотографа британского королевского двора и обладателя кинопремии «Оскар».

В экспозицию войдет более ста фотографий Битона из собрания его студии, запасников лондонского музея Виктории и Альберта, а также архивов журналов Vogue и Vanity Fair.

Кураторы проекта, организованного Государственным Эрмитажем совместно со Студией Сесила Битона, представят трансформацию звездной индустрии XX века, а также часть истории фотографии. Кроме работ, Битона на выставке можно будет увидеть фотографии, иллюстрирующие изнанку модной съемки середины XX века.