В российское комьюнити Woman ID вступил кумир бьюти-блогеров и биограф Ким Кардашьян

10 октября в Лондоне состоится Торжественное открытие Woman ID - первого международного онлайн-комьюнити женского лидерства. В самом престижном районе Лондона соберутся более 50 женщин топ-менеджеров международных корпораций Великобритании и России. Тема встречи: «Бизнес и карьера. Уникальность как ключ к успеху мирового масштаба».

Woman ID – это новаторская программа развития навыков и компетенций будущего, созданная женщиной для женщин. Сообщество объединит лучших представительниц различных сфер бизнеса и всех, кто готов перенять их ценный опыт. Большая встреча сообщества − это большая возможность расширить профессиональную сеть международных контактов. День интенсивной практики с ведущими экспертами предоставит свежий и смелый взгляд на возможности женщин в бизнесе.

В современном мире женщинам, активно развивающим карьеру, по-прежнему приходится сталкиваться с гендерными предрассудками. Для таких женщин есть прекрасная новость: создан первый социально ориентированный проект, помогающий преодолеть трудности карьерного роста. Создатель Екатерина Козинченко убеждена, что каждая женщина обладает уникальным ID, который составляют ее природные таланты и качества. Сообщество Woman ID предлагает участницам полный набор инструментов для развития всех необходимых компетенций, включая «гибкие навыки» (soft skills), которые позволят добиться выдающихся карьерных высот. Вступить в сообщество может абсолютно любая женщина, независимо от образования, национальной и культурной принадлежности. Именно поэтому первая Большая встреча комьюнити состоится в Лондоне - столице глобальных коммуникаций.

Встреча будет посвящена женскому лидерству и развитию soft-skills как ключевому инструменту построения успешного бизнеса и карьеры. В программе мероприятия - целых семь сессий: выступления хедлайнеров, обсуждение практических кейсов и бизнес-стратегий, нетворкинг. Мероприятие будут освещать британские и российские СМИ. Для участников Woman ID также пройдет онлайн-трансляция.

В рамках конференции выступят десять выдающихся международных спикеров:

- Екатерина Козинченко - основатель сообщества WomanID. Получила образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации и в Оксфордском университете. В ее арсенале - 25 лет стратегического консалтинга в таких компаниях как Accenture, Strategy & (ранее известная как Booz & Company). Екатерина - автор научных статей по трансформации бизнеса, а также мать 4 чудесных детей, в том числе 2 приемных.

-Jeetendr Sehdev (Джитендр Сехдев) - мировой авторитет в области бизнеса и брендинга, ведущий эксперт по поп-культуре. Автор нескольких бестселлеров по версии New York Times, в том числе, «Принцип Ким Карадшьян» («The Kim Kardashian Principle»). Forbes описал книгу как «сделавшую больше всего шума в этом году», а издание Huffington Post – как «одну из самых влиятельных книг года».

- Catherine Mayer – Глава Женской партии равноправия Великобритании, спикер TEDx.

- Chiara Tilesi – спикер TEDx и WEF, основатель некоммерческой кинопроизводственной компании We Do It Together (WDIT), посвященной развитию женского лидерства и карьерного роста.

- Helena Kavanagh – управляющий директор представительства JCDecaux в Великобритании, крупнейшей в мире корпорации наружной рекламы.



- Kate Robertson – основатель One Young World – глобального форума молодых лидеров.

- Louise Pentland –YouTube-блогер-миллионник, посол UN Change и автор бестселлеров на тему женского лидерства и продвижения.

- Claire Davidson – управляющий партнер в DRD Partnership.

- Ксения Безуглова – социальный и политический активист, мисс мира-2013 среди колясочниц, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ.

- Янина Дубейковская – Президент Всемирного коммуникационного форума, основатель сообщества Women Influence Community, Ph. D., Чемпионка Европы по тай чи с саблей.

Состоятся три панельных обсуждения по ключевым темам: творческий подход как фактор успеха, сторителлинг в эпоху социальных сетей, интерактивные презентации. Каждая участница получит приветственный набор и подарки.

Помимо открытых для трансляции сессий, пройдут митап-встречи для участниц сообщества, а также интервью с представителями женского бизнеса в Великобритании и спикерами мероприятия. Организаторы позаботятся о том, чтобы услышаны были не только хедлайнеры, но и каждая участница.

Вечерний прием запланирован в одном из люксовых ресторанов Лондона.

Торжественный ужин станет прекрасной возможностью приобрести новые полезные контакты среди единомышленниц.