В салоне красоты Mod's Hair Paris представили новую коллекцию стрижек

В самый солнечный четверг месяца, 17 октября, в салоне красоты Mod's Hair Paris состоялась презентация новой осенне-зимней коллекции стрижек Studio!

Коллекция посвящена атмосфере backstage, где преображение происходит за считанные секунды, образы создаются отточенными и легкими взмахами рук стилистов и, как и полагается в Парикмахерском Доме Mod's Hair Paris, ключевую роль в создании быстрого, но очень стильного образа играет командная работа стилиста и визажиста.

Было представлено четыре новых образа: Белла, Наоми, Кара и Адриана.

Образ БЕЛЛА

Основой образа является градуированное каре на средней длине волос. Оживленность стрижке добавляет легкая небрежность волос, словно игра ветра. Эффект сияния и бликов на полупрозрачных прядях получен при помощи нового окрашивания Glow от L’Oréal Professionnel. Вовремя брашинга подкручивайте волосы у корней для гламурного вида и мягких подвижных прядей по длине и на кончиках. Эффект растрёпанной укладки создается при помощи фена.

Образ НАОМИ

Короткое текстурное каре с небольшим удлинением к лицу. Укладка представляет собой современную интерпретацию перманентного завитка, среднего между локоном и волной. Техника Mod’s Hair Paris в комплексе со знаменитым стилем растрёпанной укладки décoiffé ("укладка без укладки"), придаёт стрижке особенный шик сексуальности. Для укладки предварительно нанесите спрей Pli от L’Oréal Professionnel по всей длине волос, чтобы обеспечить упругость и зафиксировать локоны. Завершая укладку, используйте спрей Ring Light от L’Oréal Professionnel для придания волосам блеска и сияния.

Образ КАРА

Стрижка средней длины с ярко выраженной градуировкой. Образ вдохновлен градуированными стрижками 80-х. Для создания эффекта "естественных вуалей” с холодными бликами на полупрозрачных прядях выполнено новое окрашивание GLOW от L’Oréal Professionnel. Перед тем как вытянуть волосы при помощи брашинга, нанесите мусс Mousse Légère mod’s hair на корни и спрей Detangler по длине. Чтобы сделать образ более рок-н-ролльным, взъерошьте волосы руками, используя небольшое количество воска Mat Modeler от Mod’s Hair Paris.

Образ АДРИАНА

Основой данной стрижки является каре, но с ярко выраженной текстурой. Окрашивание балаяж в технике Twinsurfer Mod’s Hair Paris создаёт яркий контраст и рельефность, акцентируя внимание на форме стрижки. Эффект взъерошенности достигается укладкой сильными потоками воздуха. Спрей с морской солью Sel Marin от Mod’s Hair Paris добавит волосам плотности и текстуры и создаст эффект растрёпанной укладки.

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Mod’s Hair Paris - это международная сеть салонов красоты. По всему миру открыто уже 250 салонов: Париж, Марсель, Лос Анджелес, Женева, Сеул, Биарриц, Дюсельдорф и др.

Самый первый салон Mod’s Hair Paris открылся в Париже в 1974 году братьями Фредериком и Гийом Берар. Именитыми гостями салона стали принцесса Диана, принцесса Монако Стефания, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Карла Бруни, Изабель Аджани, Кайли Миноуг, Мик Джаггер, Дэвид Боуи и многие другие. Кроме того, основатели салона сотрудничали с величайшими кутюрье Карлом Лагерфельдом, Томом Фордом и ведущими мировыми Домами моды Chanel, Dior, Kenzo и Cacharel.

Mod’s Hair Paris сегодня - это потрясающей красоты пространство, в котором чувство стиля отображено в каждой детали. Это уникальные техники стрижек и окрашивания, которые не встретить ни в одном другом салоне красоты. Техника стрижек Mod’s Hair позволяет каждой клиентке воссоздавать изо дня в день укладку без каких-либо усилий в домашних условиях. В основе концепции стиля, созданного братьями Берар (основатели Mod’s Hair), лежит принцип творчества подиумных стилистов, когда в приоритете – командная работа над образом. Цель – создание полноценного комплексного total look, отражающего внутренний мир каждого человека.

Официальным партнером Mod’s Hair Paris являются L’Oreal Professionnel. В салоне доступны уходы для волос и восстанавливающие процедуры на основе уходов L’Oreal, Kerastase, например, комплексная программа ухода L’Oreal Professionnel для кожи головы и волос. Кроме того, доступны уходы для волос на основе собственной продукции сети Mod’s Hair Paris.