В самой жаркой модной битве Fashion Battle весна-2017 победили рваные джинсы и секс

Fashion Battle – весна-2017

16 мая в ТГ «Модный Сезон» состоялась битва сильнейших – Fashion Battle от I.M.G

Всех гостей вечера организаторы встречали с шампанским Изюмовъ, вкуснейшим фуршетом от "Meat&Fish" и сладостями от "Slim Candy". Открылся вечер выступлениями специально приглашенных артистов: Андрея Ковалева и Варвары. После выступления артистов ведущие вечера, VJ Арчи и Екатерина Кузьмина, пригласили на сцену организатора Ивана Ирбиса, который рассказал об условиях конкурса: каждый участник демонстрирует лучшие луки из своей коллекции, у каждого есть козырной туз в лице звездного секунданта, который защищает выбранного участника. Члены жюри ставят оценки и по итогу выносят решение.

На суд почетного жюри свои Fashion Battle коллекции весна-лето представили следующие участники: онлайн-бутик Animos.ru, дизайнер Бронислав Витусевич, шоу-рум Shantisa Dresses, творческая мастерская «Мода вне времени» и дизайнер Victoria Kuksina. В жюри: певица Варвара, художник Никас Сафронов, дизайнер Галина Васильева.

Открыл показ бренд Анны Москалевой Animos.ru. В коллекции были представлены однотонные платья из натуральных и дышащих тканей. Преобладающие цвета коллекции – белый и красный, но чтобы внести акцент и показать разнообразие тканей новой коллекции, также дизайнер также включила цвет морской волны и цвет слоновой кости. Яркими акцентами стали вышивки старорусских узоров на платьях. Образы невероятно легкие, изящные, светлые. В коллекции соединились русские традиции, лучшие европейские ткани и современные тенденции моды.

Звездным секундантом Animos.ru стала Анастасия Крайнова.

Второй участник битвы сильнейших - Бронислав Витусевич. Дизайнер представил джинсовую коллекцию Vitusevich. Зрители увидели стилизованные под старину джинсовые куртки и джинсы, укороченные топы, юбки и шорты. Узнаваемый почерк дизайнера - рваные детали, потертости, оригинальный пошив и отделка. Джинсовая одежда шьется и старится по оригинальной технологии от ателье ViTusevich. Можно легко представить певицу Рианну или Ким Кардашьян в данных образах. Коллекция для смелых, уверенных и дерзких девушек, любящих быть в центре внимания.

Звездным секундантом Витусевича стала Sasha Project

Следующим участником на подиуме стала творческая мастерская «Мода вне времени» дизайнера Анны Найденовой, представившая романтичную коллекцию в стиле ретро и винтаж. Среди представленных образов как женственные платья, так и брючный костюм, и костюм-тройка с юбкой и шортами. В целом спокойную по цветам коллекцию разбавили красные платья в пол разных фасонов. Коллекция доказала, что одеваться в стиле ретро – не значит выглядеть старомодно, и если девушка на него решается, то вне сомнения будет в центре внимания.

Звездным секундантом творческой мастерской стала джазовая певица Сабира Илиева

Четвертым на подиуме была представлена коллекция шоу-рума Shantisa Dresses дизайнера Милы Тумановой. Зрители увидели настоящую феерию красок и цветов – само воплощения цветущего летнего сада, где в роли цветка выступали женщины. В коллекции преобладали насыщенные цвета: фуксия, розовый, красный, сиреневый и, конечно, яркие, но стильные принты. Дополнили цветочные ассоциации венки в волосах.

Звездным секундантом Милы Тумановой стала актриса театра и кино Евгения Короткевич

И последним участником битвы стала дизайнер Victoria Kuksina, представившая коллекцию под названием Love Woman. Любовь воплотилась в достаточно сдержанной, нежной пастельной палитре, с небольшим разбавлением в виде черного и темно-синего цвета. Утонченные силуэты, нестандартный крой, геометрия и цветочные принты – все это создает впечатление нежности и хрупкости, но, при этом, неповторимости.

Звездным секундантом Виктории Куксиной стала актриса театра и кино Теона Дольникова

Перед объявлением победителя партнеры Fashion Battle наградили понравившихся участников подарками и призами. Особый приз симпатий вручила художник-декоратор Надежда Олефир дизайнеру «Моды вне времени» Анне Найденовой. Модельное агентство Fenich Fashion Factory подарило участникам стилизованные под ключ глянцевые фотосессии и возможность сотрудничества с ведущими мировыми брендами косметики для волос. Выездную фотосессию люкс класса подарила фотограф Екатерина Кузьмина для Теоны Дольниковой.

Подарки продолжали течь рекой, так что ни один участник проекта не остался без внимания. Но настало время объявлять победителя. По итогу всех пяти показов жюри вынесло свое решение – победителем стал Бронислав Витусевич и его дерзкая и сексуальная джинсовая коллекция. Заветный кубок Fashion Battle 2017 победителю вручил пластический хирург Дмитрий Нестеренко, лицо с обложки журнала Megapolis Time. Победитель получил развороты в глянцевых журналах, гранты и сертификаты от многочисленных партнеров проекта для развития бизнеса, особый приз - украшение, созданное специально для победителя Fashion Battle от дизайнера Татьяны Якищик.

В завершении организаторы с уверенностью предрекли большое будущее всем участникам показа, ведь у каждого из них появились новые поклонники, готовые на следующий же день скупать увиденные на подиуме образы. В этом и заключается сила конкурса Fashion Battle. Каждый появится в глянцевых журналах, на красных дорожках, на экранах ТВ, привлекая все больше и больше поклонников. По сути, проигравших нет.

Официальные партнеры: кокосовое масло Naariyal, наборы для волос Tangle Angle, гастро-бар Today, йога-клуб Sila, сервис доставки диетического питания Just Food,шоу-рум Missia_M, нижнее белье Zasluzhil, модельное агентство Anna Belis Model Management, модельное агентство Fenich Fashion Factory, питьевая вода Rusoxy, Slim Candy, ресторан Meat&Fish, винный дом Изюмовъ, стилист Ирина Исаева, дизайнерские аксессуары Croc by Croc, фотограф Katya Kuzmina, украшения Yakishchik.

Официальные стилисты и визажисты проекта: Евгения Малкова, Людмила Богатова, Валентина Музыченко.

Генеральный инфопартнер – глянцевый журнал “Megapolis Time”

DJ мероприятия - Дмитрий Митрохов.

Фото: Анатолий Ануфриев, Ярослава Снежина, Алексей Мешков, Екатерина Кузьмина