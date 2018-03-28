В Сан-Франциско запретили продавать мех

Позитивный тренд на запрет натурального меха набирает масштабы и обещает стать глобальным. От использования и продажи отказываются уже не только отдельные марки.

Потрясающая новость пришла на прошлой неделе из Америки. Власти Сан-Франциско приняли решение о запрете на всей территории города продажи натурального меха в любом виде. Постановление вступит в силу 1 января будущего года, но продавцы смогут реализовывать уже имеющиеся у них товары в течение года, до 1 января 2020. В официальном релизе администрации города говорится: «Продажа меховых изделий в Сан-Франциско несовместима с этикой города и идеей доброго отношения ко всем живым существам».