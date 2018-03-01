В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились кроссовки Nike Air Max 97 в нежной пудровой расцветке.

Компания Nike отметила в прошлом году двадцатилетний юбилей Air Max 97 с размахом, выпустив множество разнообразных расцветок и вариаций этого легендарного бегового силуэта. Модель Ultra ’17 LX выполнена из натуральной замши, бархата и синтетической кожи пудрового оттенка, что делает его, наверное, самым нежным релизом сезона. Кроссовки отлично подойдут для повседневного использования, а благодаря эффектному внешнему виду и цветовому решению прекрасно впишутся в любой весенний образ.

Модель Nike Air Max Ultra ’17 LX уже доступна в магазинах STREET BEAT, в том числе онлайн, в размерах 5,5-9,5 US. Цена за пару составляет 14 290 рублей.