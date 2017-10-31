В сети опубликован промофильм Erdem x H&M

Главная коллаборация осени опубликовала короткометражный фильм о совместной коллекции.

Марки Erdem x H&M выпустили короткометражный фильм, получивший название «Тайная жизнь цветов». Действие ролика, снятого режиссером Базом Лурманом, происходит в очень атмосферном особняке. «Это современная история любви и дружбы, которая разворачивается в загородном доме, полном собственных тайн», – рассказал о проекте автор фильма. Главные роли в кампейне исполнили актеры Том Рис Харрис, Хиро Файнс-Тиффин, Раби Дагналл и Гарриет Уолтер, а также модели Саския де Брау, Имаан Хаммам, Грейс Хартцель, Фернандо Кабрал, Нильс Виссер и Тони Уорд.

В продаже капсульная коллекция от коллаборации Erdem x H&M появится уже в будущий четверг 2 ноября.