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Артем Кузелев

В сети опубликован промофильм Erdem x H&M

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  • 31 Октября 201721:06
Сюжеты: H&M, Erdem, Рекламные кампании

Главная коллаборация осени опубликовала короткометражный фильм о совместной коллекции.

Марки Erdem x H&M выпустили короткометражный фильм, получивший название «Тайная жизнь цветов». Действие ролика, снятого режиссером Базом Лурманом, происходит в очень атмосферном особняке. «Это современная история любви и дружбы, которая разворачивается в загородном доме, полном собственных тайн», – рассказал о проекте автор фильма. Главные роли в кампейне исполнили актеры Том Рис Харрис, Хиро Файнс-Тиффин, Раби Дагналл и Гарриет Уолтер, а также модели Саския де Брау, Имаан Хаммам, Грейс Хартцель, Фернандо Кабрал, Нильс Виссер и Тони Уорд.

В продаже капсульная коллекция от коллаборации Erdem x H&M появится уже в будущий четверг 2 ноября.

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