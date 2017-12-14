В сезоне весна-лето 2018 ЕССО представит модели на «медовой» подошве

12 декабря в Королевской Резиденции Посла Дании в Москве состоялся коктейль ЕССО по случаю презентации обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2018.

В новой коллекции премиум-класса сочетаются традиции, инновации и дизайн, вдохновленный природой.

Модели отличаются функциональностью, практичностью и аутентичным скандинавским стилем. Философия коллекции воплощена в формуле Perpetual natural motion: Материалы премиум-класса x Подошва Dynamic Comfort = Непрерывное естественное движение.

Являясь трендсеттером и новатором в сфере кожевенного производства, ЕССО продемонстрировал ряд революционных технологий, благодаря которым вся обувь в этом сезоне необычайно легкая, мягкая и гибкая.

Бренд представил уникальные технологические разработки в области изготовления подошвы DYNAMIC COMFORT. Это CORKSPHERE® Suspended Footbed и новый вариант технологии инжекционного литья - FLUIDFORM™. Никакая другая технология не позволяет производить такие прочные, мягкие, легкие, гибкие цельнолитые подошвы, без клея и швов, как FLUIDFORM DiP. Благодаря этой инновации, в коллекции весна-лето появились такие модели, как SCINAPSE, INTEGRA MOC, VITRUS, CREPETRAY, обновленный SOFT7 и SHAPE.

Имея в своем распоряжении собственные кожевенные производства, ЕССО непрерывно экспериментирует с обработкой, окраской, дублением кожи, объединяя традиционный подход с передовыми тенденциями. В коллекции этого сезона впервые представлены продукты с алюминиево-силикатным дублением Alu-Silica Hybrid. В отличие от классического растительного дубления, этот метод позволяет добиться более чистых тонов.

Для моделей SS18 специалисты ECCO Leather вывели новый уникальный цвет – true indigo. Основываясь на традиционном методе окрашивания ткани для джинсов, они раскрыли весь потенциал кожи, используя ее естественные несовершенства, чтобы получить характерную глубину цвета и уникальную текстуру.

Инновации ECCO берут начало в мире природных явлений. Например, высокотехнологичная модель ECCO SCINAPSE вдохновлена текстурой земной поверхности, ECCO SHAPE – уникальным природным явлением миграции скворцов под названием «sort sol».

В линейке ECCO CREPETRAY дизайнеры воссоздали текстуру мёда, обыграв цветовое решение подошвы как «молоко и мёд».

Идейным партнером презентации выступил бренд Peroni, представивший гостям Посольства инновационный мед-суфле. Так же, как и ЕССО, компания Peroni соединяет в своей работе традиции и инновации, используя натуральный мёд как основу и, эксперементируя с натуральными ингридиентами, бережно вымешивает его в неповторимую суфле-образную консистенцию.

Ключевая информация об ЕССО:

Компания ЕССО основана в 1963 году в Дании. С первых дней и по настоящее время, EССО — единственная в мире компания, контролирующая процесс создания и реализации обуви целиком: от выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем. ЕССО занимает второе место в мире среди крупнейших производителей обуви на каждый день. Коллекции мужской, женской и детской обуви EССО представлены в 2000 фирменных магазинов бренда в 88 странах мира.

Peroni:

Peroni — это небольшая семейная компания, специализирующаяся на выпуске мёда-суфле. В основе этого необычного лакомства – натуральный цветочный мёд, который дополняется палитрой тщательно подобранных вкусов и, благодаря инновационным технологиям, взбивается в нежнейшую воздушную массу. Как и все модные дома, бренд выпускает сезонные коллекции. Этой зимой встречайте новые вкусы мёда-суфле - Лаванда с черникой, Фундук в шоколаде, Манго-маракуйя.

Фото - Дима Бабушкин