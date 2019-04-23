В Шанхае начала работу выставка дома Chanel

Парижский дом моды открыл выставочный проект Mademoiselle Prive, который ранее выставлялся в Лондоне, Сеуле и Гонконге.

Выставка Mademoiselle Prive, которая в 2015 году проходила Лондоне, в 2017 в Сеуле, а в 2018-м – в Гонконге, обрела новый дом. Парижский дом моды перевез экспозицию в Шанхай и торжественно представил ее публике в культурном пространстве West Bund Art Centеr. На торжественном открытии выставки присутствовали звезды моды и шоу-бизнеса, среди которых Кира Найтли, Каролин де Мегрэ, Лю Вэнь, Джулианна Мур и другие знаменитости. Посетить проект можно будет до 2 июня 2019 года.