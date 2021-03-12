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Hedi Slimane (Эди Слиман) (38)
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Артем Кузелев

В Шанхае пройдет персональная выставка Эди Слимана

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  • 12 Марта 202118:55
Сюжеты: Hedi Slimane (Эди Слиман)

Художественный руководитель Celine Эди Слиман проведет персональную выставку своих работ в качестве мультидисциплинарного художника в галерее Almine Rech в Шанхае. Проект Sun of Sound откроется 19 марта и будет работать до 30 апреля 2021 года. Это будет первая персональная выставка Слимана в Китае.

Кроме того, что Эди Слиман оказал влияние на целое поколение в моде своими стройными силуэтами, он изобрел визуальный язык, представляющий молодежь и заново изобрел документацию жизни музыкантов. В его работах живое выступление сводится к минимальному, фотографическому лексикону – ритуальной, черно-белой условности. Фотографии Слимана имеют почти литургическую атмосферу, безмолвно отражая молодость, говорится в заявлении галереи.

В основу выставки ляжет фотосерия Sonic, для которой Слиман создал студийные портреты таких музыкантов, как Лу Рид, Кит Ричардс, Брайан Уилсон, Эми Уайнхаус и многих других. В экспозицию также войдут работы из более ранних серий «Берлин» (2003 г.) и «Лондон, рождение культа» (2005 г.), последняя из которых описывает повседневную жизнь молодой, тогда еще неизвестной британской рок-звезды Пита Доэрти, который символизировал новое поколение лондонского панк-рока. Также на выставке будет представлена ​​иммерсивная звуковая инсталляция.

 
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