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Артем Кузелев

В Шанхае пройдет юбилейная выставка Lanvin

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  • 09 Декабря 201912:35
Сюжеты: Lanvin

Парижский дом моды празднуют 130-летие выходом новой коллекцией и ретроспективной выставкой.

Дом Lanvin анонсировал выставку Dialogues, которая пройдет в Шанхае. Проект посвящен 130-летию французского дома моды и расположится в здании Fosun Foundation, штаб-квартире компании Fosun, которая выкупила Lanvin в 2018 году. Экспозицию составят 75 архивных моделей дома, включая вещи из коллекции 1889 года. Lanvin также выпустит капсульную коллекцию, созданную по мотивам эскизов Жанны Ланвен.

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