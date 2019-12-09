В Шанхае пройдет юбилейная выставка Lanvin

Парижский дом моды празднуют 130-летие выходом новой коллекцией и ретроспективной выставкой.
Дом Lanvin анонсировал выставку Dialogues, которая пройдет в Шанхае. Проект посвящен 130-летию французского дома моды и расположится в здании Fosun Foundation, штаб-квартире компании Fosun, которая выкупила Lanvin в 2018 году. Экспозицию составят 75 архивных моделей дома, включая вещи из коллекции 1889 года. Lanvin также выпустит капсульную коллекцию, созданную по мотивам эскизов Жанны Ланвен.
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