В Сочи состоялся премьерный показ фильма «Русалка. Озеро мёртвых»

В Сочи был впервые показан фильм режиссёра Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мёртвых». Премьерный показ состоялся в рамках 106 Кинорынка, который ежегодно проходит параллельно с фестивалем «Кинотавр».

Фильм представили исполнители главных ролей – Виктория Агалакова и Ефим Петрунин, а также продюсер Иван Капитонов и режиссёр Святослав Подгаевский.

Виктория Агалакова, актриса:

«Я неимоверно горда, что мы впервые показали фильм именно здесь, в Сочи. Я сама смотрела готовую версию первый раз и мне было и интересно, и страшно, а в целом - завораживающе! Перед показом была теплая атмосфера, и очень приятно, что так много людей поддержали нас и пришли посмотреть наше кино».

Святослав Подгаевский, режиссёр:

«Было очень интересно показать фильм в Сочи для профессионалов киносообщества, можно считать это генеральной репетицией перед началом широкого проката. Фильм хорошо приняли и это воодушевляет – надеемся, что и зрителям, которые придут в кино 12 июля, наш фильм понравится».

Иван Капитонов, продюсер фильма:

«Мы благодарны коллегам, которые пришли и поддержали нас. Во время проведения «Кинотавра» и Российского Кинорынка ежедневно показывают много хороших фильмов, но чисто жанрового кино здесь практически нет. Поэтому хоррор – совершенно эксклюзивная вещь на таких площадках. Мы получили первые позитивные отзывы и надеемся, что фильм понравится самой широкой аудитории».

Ефим Петрунин, актёр:

«Хочу сказать спасибо за эту роль и этот невероятный опыт и режиссёру, и продюсерам. Мне, как актёру, пришлось «сломать» свою суеверность и освободиться через этот фильм от личной фобии – страха воды. Когда мне было четыре года, мы с отцом гуляли по берегу реки, и я свалился в воду - помню, как вздулась куртка, которая удерживала меня на плаву, и как отец прыгнул в воду и меня вытащил. Потом я долго не мог подходить к воде – даже в бассейне, куда мы ходили всей семьей постоянно. Но время лечит, риск - дело мужское и благородное, на съемках «Русалки» я поборол себя и прыгнул с разбега в бассейн. С тех пор страх перед водой отступил».

Мистический хоррор «Русалка. Озеро мёртвых» основан на славянских поверьях об утопленницах: на Руси считалось, что утонувшие незамужние девушки становятся русалками — злыми демонами рек и озёр. Встреча со странной девушкой на затерянном лесном озере и её поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро пожалеет: неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?

Жанр: мистический хоррор

Производство: «Киностудия КИТ», QS FILMS

Генеральные продюсеры: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Александр Бондарев, Иван Капитонов, Святослав Подгаевский

Авторы сценария: Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов

Режиссер-постановщик: Святослав Подгаевский

Оператор–постановщик: Антон Зенкович

Художник-постановщик: Александра Фатина

Художник по костюмам: Светлана Грибанова

В ролях: Виктория Агалакова («Невеста», «Вратарь Галактики»), Ефим Петрунин («Гуляй, Вася»), Софья Шидловская, Никита Еленев («Лето», «Проигранное место»), Игорь Хрипунов («Дуэлянт», «Изображая жертву», «Невеста»), Сесиль Плеже («Эбигейл») и др.

В РОССИИ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СОСТОИТСЯ 12 ИЮЛЯ 2018 ГОДА.

ГПМ КИТ

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