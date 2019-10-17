В составе CFDA внушительное пополнение

К Совету модных дизайнеров Америке присоединились еще 23 дизайнера.

В состав Совета модных дизайнеров Америки, в котором до недавнего времени числились 460 профессионала индустрии, вошли еще 23 дизайнера. В основном это молодые звезды моды вроде победительница этого года в номинации «Прорыв года» Эмили Адамс Боде. Также в числе новых членов Диего Бинетти, Кристофер Брок, Лора Вассар, Никола Гласс, Кэтерин Холстайн и другие. Вице-президент организации Лиза Смайлор сообщила: «В группу вошли новые опытные дизайнеры со всего мира. Их всех объединяют талант и страсть к тому, что у них так здорово получается».