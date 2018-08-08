В США посвятят выставку Вирджилу Абло

Музей современного искусства в Чикаго анонсировал на будущий год ретроспективу творческого пути дизайнера.

Новый креативный директор мужской линейки Louis Vuitton – сегодня один из самых популярных дизайнеров в мире. У Вирджила Абло хватает сил и времени и на собственный бренд, и на парижский дом моды, и на многочисленные коллаборации, и на сторонние проекты в области современного искусства. Неудивительно, что именно ему Музей современного искусства в Чикаго решил посвятить масштабную выставку. Проект получил лаконичное название Virgil Abloh и расскажет о творческом пути дизайнера: от моды до архитектуры. Свои двери ретроспектива откроет 8 июня будущего года и будет работать до 22 сентября.