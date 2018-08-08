Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (431)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В США посвятят выставку Вирджилу Абло

  • 60
  • 0
  • 08 Августа 201821:21
Сюжеты: Louis Vuitton

Музей современного искусства в Чикаго анонсировал на будущий год ретроспективу творческого пути дизайнера.

Новый креативный директор мужской линейки Louis Vuitton – сегодня один из самых популярных дизайнеров в мире. У Вирджила Абло хватает сил и времени и на собственный бренд, и на парижский дом моды, и на многочисленные коллаборации, и на сторонние проекты в области современного искусства. Неудивительно, что именно ему Музей современного искусства в Чикаго решил посвятить масштабную выставку. Проект получил лаконичное название Virgil Abloh и расскажет о творческом пути дизайнера: от моды до архитектуры. Свои двери ретроспектива откроет 8 июня будущего года и будет работать до 22 сентября.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru