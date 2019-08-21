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Артем Кузелев

В Стокгольме выставят архивы Зандры Роудс

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  • 21 Августа 201918:49

В Stockholms Auktionsverk пройдет ретроспективная выставка и аукцион архивных вещей эпатажного дизайнера.

Stockholms Auktionsverk – старейший и авторитетнейший из всех действующих во всем мире аукционных домов. Недавно его кураторы объявили о новом проекте – ретроспективной выставке и последующем аукционе, посвященным жизни и творчеству Зандры Роудс. В ретроспективу войдут архивные вещи, созданные модельером в разное время. Сама яркая и эпатажная Зандра называет свои творения мечтами, которые можно носить.

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