В Столице с успехом прошел финал конкурса «Юная Топ Модель России 2017»

Состоялось долгожданное Событие осени – в шикарном KORSTONCLUB HOTEL финал конкурса «Юная Топ Модель России 2017».

Более ста московских детей и их родителей собрались в зале «Plase de Paris»и гости со всех уголков нашей необъятной Родины. Детские музыкальные коллективы, среди которых: «Академия Игоря Крутого», «студия КВН Лены Борщевой», ансамбль народного танца «Калинка», студия «Планета TV», «SukharevTeam», а так же юные красавицы, мечтающие связать свою жизнь с модельной карьерой, весь праздник радовали многочисленных гостей своими музыкальными номерами, хореографическими постановками, сценками и сказочными перевоплощениями.

Молодые красавицы отчаянно боролись за главную «юную» корону страны! Им пришлось пройти ни одно испытание на грациозность, умение ходить по подиуму, представить свой костюм, себя и даже праздничный наряд. Открыла шоу-программу Виолетта Дядюра исполнением гимна ,специально написанного к конкурсу. Затем участницы устроили настоящее патриотическое шоу на сцене, появившись в цветах триколора. Кульминацией первой части конкурса стало выступление Полины Богусевич. тринадцатилетняя вокалистка из Москвы представит нашу страну на детском Евровидении в этом году. Вторым знаковым появлением юных красавиц на подиуме было StreetStyle шоу, затем дефиле в бальных платьях от известного дизайнера Людмилы Хазовой (BOLERO). В финале модели вышли на сцену в шикарных вечерних платьях.

Под пристальным вниманием профессионального жюри оценивались не только внешние данные участниц, но и их талант, умение показать себя на сцене, подиумный шаг, дефиле, работа «на камеру». Такой серьезный подход организаторы конкурса «Юная Топ Модель России» выбрали неслучайно, ведь главная цель События – поддержка талантливых, энергичных, увлеченных саморазвитием детей и подростков, привлечение внимания к творчеству, культурному развитию участниц со стороны государственных, международных и коммерческих организаций. Все этапы конкурса нацелены на раскрытие творческого потенциала каждой участницы, помощь в обретении уверенности в себе, развитие любви к прекрасному, на то, чтобы юные дарования росли достойными девушками, представляющими Россию во многих странах мира.

Почетные члены жюри, среди которых: Алена Орлова (экстрасенс), Франческо Чаоппи (Мирато Азия), Назар Назаров (юрист-правозащитник ,автор проекта «Первый в помощи»),дизайнер Анастасия Барсукова (BASCA), Марина Сирота (член Совета Федерации), писательница Юлия Шилова, Анастасия Кузьминская (радиостанция «Русский Хит»), Светлана Титова (управление социальной защиты),Эдуард Каневский(ведущий твДомашний), Юлия Голдман (бьюти эксперт LuxuryTVHD), Марина Погарцева (радио «Комсомольская Правда»), стилист Александр Белов, Ольга Миллер (четырежды королева красоты) выбрали в 4х категориях юных принцесс подиума, которым и вручили заветные короны от ювелирного Дома Анны Оганесян.

Mini (5-7 лет):

«Юная Топ Модель России 2017» - семилетняя Арина Лохматова (г. Саратов).

«Гран-При Юная Топ Модель России 2017» - пятилетняя Анастасия Ульенко (г. Нижневартовск).

«Первая вице мисс Юная Топ Модель России 2017» - семилетняя Бескровная Анастасия (г. Нижний Тагил).

Little 8-10 лет:

«Юная Топ Модель России 2017» - десятилетняя Божена Качен (г. Новосибирск).

«Гран-При Юная Топ Модель России 2017» - восьмилетняя Арина Иванова (г. Самара).

«Первая вице мисс Юная Топ Модель России 2017» - десятилетняя Камила Канукоева (г. Нальчик).

Teen 11-13 лет:

«Юная Топ Модель России 2017» - тринадцатилетняя Екатерина Иванова (г. Кемерово).

«Гран-При Юная Топ Модель России 2017» - тринадцатилетняя Мария Кузнецова (г. Саратов).

«Первая вице мисс Юная Топ Модель России 2017» - одиннадцатилетняя Марина Кравченко (г. Тюмень).

Young 14-16 лет;

«Юная Топ Модель России 2017» - шестнадцатилетняя Полина Гриб (г. Нижневартовск).

«Гран-При Юная Топ Модель России 2017» - пятнадцатилетняя Жасмин Хальфия (г. Рязань).

«Первая вице мисс Юная Топ Модель России 2017» - шестнадцатилетняя София Емченко (г. Ростов-на-Дону)

Всем победительницам были вручены почетные ленты с номинациями, шикарные букеты от салона цветов «Кливия», полезные и развивающие подарки от партнеров, игрушки, а 4м «Юным Топ Моделям России 2017» школа PROMODU School подарила сертификаты на бесплатное онлайн обучение по выбранному курсу, стильные подарки от «BASCA», сертификаты от бренда « STILNYASHKA»

Зрители же путем голосования выбрали победительницу в номинации «Приз зрительских симпатий Юная Топ Модель России 2017».ею стала Арина Иванова 8 лет из г.Самара

Ведущими вечера стали: Катя Гусева, Роман Огнев, и юные соведущие студенты Академии Игоря Крутого - Мила Шевич, Егор Ермолаев.

Поддержать молодые дарования пришли и другие медийные персоны: фокусник Сергей Листопад, певица Алена Валенсия, группа ВТП «Вера Нации», певица Наталья Соловей (финалистка телепроекта «Живой звук»), Катя Манешина (академия Игоря Крутого),Лариса Баранова ,Татьяна Тузова (Барби) и другие.

Шикарные подарки для всех артистов сделала компания «BRITHAIRGROUP».

Так же в рамках мероприятия состоялся показ бренда «SWEETLOOK» аксесуары ручной работы дизайнеров Виктории Александровой и Марии Прохоровой, при поддержке сети детских торговых центров «ВИННИ»

Изумительное шоу разворачивалось на сцене, но не менее удивительное и в холле… Красочные и необычные флешмобы, фотопозирования юных моделей, шоу ростовых кукол от мастерской вашего праздника «IGRASHOW» , а так же благотворительная акция «Твори добро - глазами детей» в поддержку детских деревень SOS. Дети из общества многодетных семей Москвы, приглашенные в качестве почетных гостей, рисовали картины, которые они подарили в финале победительницам конкурса. Все в этот вечер были увлечены творчеством, самореализацией, много смеялись и улыбались. А компания«Креативик фото» воссоздала целую профессиональную студию, где каждый ребенок мог не просто сфотографироваться, но и оживить свое фото при помощи телефона.

Финал конкурса «Юная Топ Модель России 2017» стал не только лучшим стартом для юных моделей к профессиональному подиуму, но и настоящим праздником для всей семьи, подарил море положительных эмоций и впечатлений

Организатор: Продюсерский центр «AlexGroup» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица» «Мисс СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Алена Захарчук, Маргарита Гусева, Георгий Жуков, Наталья Шаронова.

BEATY партнёр: компания «MARY KAY» - лидер косметической компании Светлана Мигель.

Информационные партнёры: «Fashion kids», радиостанция «РУССКИЙ ХИТ», интернет телевидение Hello TV, PlanetaTV

Партнеры События: BUDIBASA, «BRITHAIRGROUP», «MIRATOAZIA», «КРЕАТИВИК ФОТО», «SWEETLOOK», «ВИННИ», « STILNYASHKA», «IGRASHOW», « DR.LAURA», «МЕДЭСТЕТ», «SILKWAY», вода «БУРЖУА», «TIMESWEETS», «СЛАДКАЯ СКАЗКА», «ALEXANDRALECHOCOLAT», «GAMESHOCK», «PROMODUSCHOOL»,студия цветов «КЛИВИЯ», ювелирный дом АННЫ ОГАНЕСЯН.