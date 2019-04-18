В столице состоится финал конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019»

22 апреля в Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоится финал сразу двух всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019».

За 9 лет успешной работы по организации и проведению всероссийских женских конкурсов компания «Alex Group» уже второй раз проводит финалы двух конкурсов в столь различных возрастных категориях на одной сцене. Основная цель события - раскрыть женственность во всем её великолепии: и в совсем юном возрасте, и уже в более зрелом. Девочка, девушка, женщина должна осознавать, что она всегда прекрасна, чувствовать уверенность и привлекательность, смело выходить на сцену и с достоинством преподносить себя.

«МИССИС РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс, ориентированный на выявление прекрасных, увлечённых саморазвитием, уверенных в себе, энергичных женщин. Его задача - с помощью специальных творческих, интеллектуальных, хореографических заданий раскрыть потенциал каждой из участниц! В финале будут представлены конкурсантки в категории 18-45 лет.

«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - всероссийский конкурс, объединяющий совсем юных, красивых и талантливых представительниц нашей страны. Начиная с 2016 года, в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них, красавицы получают возможность участвовать в финале в Москве. Главная задача конкурса - создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей и подростков, определение сильнейших участниц - личностей с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором, достойных носить почётный титул. «ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, подготовка к которому идёт не один месяц. В 2019 году в финале конкурса будут представлены 4-е категории: «Mini» 5-7 лет, «Little» 8-10 лет, «Teen» 11-13 лет, «Young» 14-16 лет.

По доброй традиции участниц финала «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019» будет оценивать компетентное жюри: Марина Хлебникова (советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, актриса, теле- и радио ведущая, заслуженная артистка России), Темур Шакая (бренд «Лошадиная сила»), телеведущий Александр Молочко, Франческа Чаоппи (маркетинговый директор компании Мирато Азии, фэшн блогер), Инна Лясковец (актриса театра Армена Джигарханяна, киноактриса, певица и общественный деятель), дизайнер Наталья Воронова, Данила Прайс (рэп-артист, участник группы "7hills", актёр (фильм «Beef: Russian hip-hop»), певица Лера Фрост, дизайнер Анна Рамакаева, певица Наталья Соловей, Ольга Образцова (визажист, основатель студии обучения макияжа в Москве Unimakeup), издатель Роман Голденберг, Александра Великородная (модель, основатель ювелирного бренда Monsoro Jewellery), дизайнер Александра Тарловская, чемпион Москвы по панкратион (мма), кунг-фу Ангелина Семенова (чемпион и призёр международных турниров по тайскому боксу, кикбоксинг, грепплингу и бразильскому джиу - джитсу, обладатель пояса GIML).

Все конкурсантки получат призы и подарки от организаторов и партнёров конкурса, контракты от рекламных и других компаний.

Создать неповторимый образ и проявить себя во многом помогут российские дизайнеры, чьи коллекции будут представлены в этот вечер, и станут особым сюрпризом для гостей. Среди них: бренд «Sarafan Moscow» - лаконичный дизайн, качество и комфорт в стиле smart casual, бренд авторских свадебных и вечерних платьев ручной работы из натуральных тканей «Voronovadress», дизайнер вечерней и свадебной моды, владелица модного дома, эксперт, Анна Рамакаева.

Не обойдётся и без музыкального сюрприза от балета «Dance Club NIKA» (руководитель Надежда Мусатова), «Планеты TV», «Art Dance Club» (профессиональный театр танца Анны Кузнецовой), Виолетты Ершовой (певица, победительница всероссийского конкурса «Юная Российская красавица 2018» категория «Young»), певицы Натальи Соловей.

Ведущие События: Павел Дикан и Евгения Родионова.

BEATY партнёр: компания «UNIMAKEUP».

Партнёры События: Бренд «MIRATOASlA», «Silk Way», компания «Lani Budinich» (современные, стильные и модные коллекции детской обуви), Наталья Воронова, фабрика домашнего текстиля премиум класса «Farfalina» (@_farfalina_), ювелирный бренд «Monsoro Jewellery» (@monsoro_jewellery), бренд «GEOMAR», «SPETSFORMA», партнер «Kids Stuff», ателье «Образ на прокат», «Лошадиная сила», дизайн-студия «Alisalhats», «LUXURY KIDS», «SPETS FORMA», «Instyle zone», «SARAFAN», Анна Рамакаева, «АКАДЕМИЯ BES РОССИЯ», Татьяна Тузова (эксклюзивная коллекция Барби для детей), «Мастерская Юлии Сениной», линия нишевых ароматов «Teona So Sexy», «ATG jewellery».

Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Генеральный информационный партнёр: всероссийский детский глянцевый журнал «LUXURY KIDS», детская студия «Планета TV».

Поддержать участниц в этот вечер придут топовые представители индустрии моды и красоты, известные медийные персоны. На сцене выступят:

Финал всероссийских конкурсов «Миссис Российская красавица 2019» и «Юная Российская красавица 2019» станет настоящим праздником для всей семьи - море положительных эмоций и впечатлений!

Ждём Вас: 22 апреля (понедельник)

KORSTON CLUB HOTEL (Зал «Чайковский»).

ул. Косыгина, д 15

Сбор гостей: 17:00

Dress code: Cocktail

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru