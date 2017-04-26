В столице состоялся Фестиваль "Girls Fest 2017"

На днях в кабаре LE ROUGE прошел ежегодный фестиваль «Girls Fest 2017». Top 100 лучших танцовщиц в жанре go-go и burlesque из разных городов России боролись за звание королевы Cabaret в нескольких номинациях: лучший костюм, хореография, сольный и приватный танец. Шикарные девушки в роскошных костюмах, обладающие невероятной пластикой и чувством ритма удивили даже самую искушенную публику. В ожесточённой борьбе компетентное жюри, в составе которого так же были главный иллюзионист страны Сергей Сафронов, стилист Максим Гор, актриса Анна Калашникова, выбрали лучших.

1 место заняла - Адель (Москва)

2 место Натали - (Екатеринбург)

3 место «Приз зрительских симпатий» Яна (Москва).

Победительниц поздравили букетами цветов и шикарными подарками.

Ведущая вечера стала Катя Гусева - Vj Fashion TV!

www.russian-cabaret.ru