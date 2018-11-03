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В STREET BEAT KIDS появился новый бренд Molo

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  • 03 Ноября 201814:52
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS теперь представлен новый бренд из Копенгагена. Molo - скандинавская марка, специализирующаяся на производстве верхней детской одежды для активного образа жизни.

 

Отличительная черта Molo - яркие принты и насыщенные цвета. Каждая коллекция наполнена анималистическими, цветочными и растительными мотивами. Бренд обладает сертификатом Oeko-Tex, гарантирующего безопасность тканей. В линейке марки - парки, пуховые куртки, комбинезоны, утепленные брюки и аксессуары.

 

Бренд представлен в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге, а также онлайн.

 
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