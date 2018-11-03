В STREET BEAT KIDS появился новый бренд Molo

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS теперь представлен новый бренд из Копенгагена. Molo - скандинавская марка, специализирующаяся на производстве верхней детской одежды для активного образа жизни.

Отличительная черта Molo - яркие принты и насыщенные цвета. Каждая коллекция наполнена анималистическими, цветочными и растительными мотивами. Бренд обладает сертификатом Oeko-Tex, гарантирующего безопасность тканей. В линейке марки - парки, пуховые куртки, комбинезоны, утепленные брюки и аксессуары.

Бренд представлен в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге, а также онлайн.