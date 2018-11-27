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В STREET BEAT появилось переиздание классической модели AIR FORCE 1 '07

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  • 27 Ноября 201818:20
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась модель из нового пака “UTILITY” от Nike. В него вошло несколько цветовых переизданий модели Air Force 1’07 с небольшими изменениями во внешнем дизайне силуэта. Влияние коллабораций с OFF-WHITE сложно не заметить. Модель выполнена в монохромном колорвее с несколькими непривычными деталями: вместо одной петли на пятке - три, к большому свушу добавилось еще два маленьких почти на линии подошвы. И наконец, бирка переместилась на внешнюю сторону кроссовка.

В STREET BEAT можно найти модель в оливковом цвете. Размеры 8 - 12 US, стоимость 8 290 рублей. Силуэт представлен как онлайн, так и в магазинах сети.

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