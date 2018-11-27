В STREET BEAT появилось переиздание классической модели AIR FORCE 1 '07

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась модель из нового пака “UTILITY” от Nike. В него вошло несколько цветовых переизданий модели Air Force 1’07 с небольшими изменениями во внешнем дизайне силуэта. Влияние коллабораций с OFF-WHITE сложно не заметить. Модель выполнена в монохромном колорвее с несколькими непривычными деталями: вместо одной петли на пятке - три, к большому свушу добавилось еще два маленьких почти на линии подошвы. И наконец, бирка переместилась на внешнюю сторону кроссовка.

В STREET BEAT можно найти модель в оливковом цвете. Размеры 8 - 12 US, стоимость 8 290 рублей. Силуэт представлен как онлайн, так и в магазинах сети.