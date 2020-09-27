В субботу состоится премьера документального фильма о Жан-Поле Готье

Вечером 26 сентября на французском телеканале France 5 состоится дебютный показ документального фильма о прощальном шоу парижского дизайнера, снятого журналистом Лоиком Прижаном.

Фильм «Жан-Поль Готье в полном объеме!» рассказывает о событиях 23 января 2020 года, когда Готье провел в Париже свое финальное шоу и попрощался с подиумом. Сам дизайнер рассказал, что просмотр 52-минутного фильма позволил ему по-новому взглянуть на свое часовое шоу, в рамках которого было представлено более 230 нарядов, и в котором приняли участие известные модели наряду с такими гостями, как Бой Джордж, Дита фон Тиз, Росси де Пальма и Беатрис Далле.