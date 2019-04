В свет выходит книга директора моды Vogue

Тонн Гудман, возглавлявшая отдел моды американского Vogue 17 лет, написала книгу о своей карьере.

Бывший директор моды американской редакции Vogue анонсировала выход своей книги. 16 апреля в продажу поступит издание Point of View: Four Decades of Defining Style, в котором Тонн Гудман рассказывает о своей карьере, любви к моде и жизни вне работы. Издатели обещают много интересных подробностей и непривычный взгляд на индустрию изнутри.