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Артем Кузелев

В свет выходит книга директора моды Vogue

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  • 03 Апреля 201913:31
Сюжеты: Vogue

Тонн Гудман, возглавлявшая отдел моды американского Vogue 17 лет, написала книгу о своей карьере.

Бывший директор моды американской редакции Vogue анонсировала выход своей книги. 16 апреля в продажу поступит издание Point of View: Four Decades of Defining Style, в котором Тонн Гудман рассказывает о своей карьере, любви к моде и жизни вне работы. Издатели обещают много интересных подробностей и непривычный взгляд на индустрию изнутри.

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