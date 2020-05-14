В свет вышла новая книга об Иве Сен-Лоране

Издательский дом Assouline выпустил книгу Yves Saint Laurent: The Impossible Collection.

Новое издание, выпущенное Assouline, посвящено влиянию, которое Ив Сен-Лоран оказал на развитие современной моды. Автор книги Лоуренс Бенайм исследует сто самых новаторских нарядов, созданных модельером за сорокалетнюю карьеру. Читатель сможет увидеть, как от вещей, придуманных Сен-Лораном – от платья Мондриана до смокинга – зависел ход истории.