В ТЦ МЕГА Белая Дача открылся бутик бренда UNOde50

Бренд ювелирных украшений UNOde50 открывает новый бутик в ТЦ МЕГА Белая Дача в Москве. Пространство занимает 45 кв м и откроет свои двери уже 26 октября, чтобы представить покупателям новый интерьер и последнюю коллекцию марки.

В оформлении бутика команда архитекторов UNOde50 использовала знаковые элементы интерьера – постеры, оригинальные лампы, винтажная мебель, деревянные поверхности, отражающие художественный дух UNOde50.

Первый бутик бренда в Москве открылся в ТЦ Метрополис в 2014 году.