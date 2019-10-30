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Semkov Arnold Alexandrovich

В ТЦ МЕГА Белая Дача открылся бутик бренда UNOde50

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  • 30 Октября 201922:15
Сюжеты: UNOde50

Бренд ювелирных украшений UNOde50 открывает новый бутик в ТЦ МЕГА Белая Дача в Москве. Пространство занимает 45 кв м и откроет свои двери уже 26 октября, чтобы представить покупателям новый интерьер и последнюю коллекцию марки.

В оформлении бутика команда архитекторов UNOde50 использовала знаковые элементы интерьера – постеры, оригинальные лампы, винтажная мебель, деревянные поверхности, отражающие художественный дух UNOde50.

Первый бутик бренда в Москве открылся в ТЦ Метрополис в 2014 году.

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