В ТЦ МЕГА Белая Дача открылся магазин CHARUEL

В начале ноября состоялось торжественное открытие магазина CHARUEL в МЕГА Белая Дача. Это уже четвертый магазин бренда в сети МЕГА. В настоящее время в России работают 40 собственных магазинов компании и 10 по франшизе. Общая площадь собственной розничной сети составляет более 5000 кв.м.
Новый магазин CHARUEL площадью более 150 кв. м представляет собой функциональное лаконичное пространство, организованное в соответствии с требованиями целевой аудитории. Выявить потребность каждого клиента и удовлетворить ее – золотое правило CHARUEL, заложенное в организации пространства магазина. Удобная навигация, продуманное зонирование и распределение коллекций позволяют покупателям быстро изучить ассортимент и сделать правильный выбор.
«Идея оформления торгового зала отражает концепцию бренда – минимализм, сочетающий лаконичность и изысканность, классику и конструктивизм, – комментирует открытие магазина бренд-директор CHARUEL Екатерина Васильева. – Напольное покрытие под дерево, художественная подсветка, логотип с 3D-эффектом… Синтез традиционных и современных материалов создает комфортную атмосферу и заряжает положительной энергетикой».
В России женщины все увереннее строят карьеру. Грамотно подобранный деловой гардероб – одна из составляющих успеха. CHARUEL создает женскую одежду для жизни и работы в большом городе. Сосредоточенность на этом сегменте позволяет гармонично интегрировать мировые тренды делового стиля в коллекции одежды для российской аудитории.
О бренде CHARUEL
CHARUEL – непринужденная элегантность. Для тех, кому стиль важнее.
Российский бренд женской одежды CHARUEL основан в 1998 году. Стиль CHARUEL – это деловой этикет и женственность, сдержанность и темперамент, уверенность и чувственность. В магазинах CHARUEL представлена одежда для любого времени года, а также обувь и аксессуары. Для коллекций CHARUEL используются преимущественно натуральные ткани высокого качества. Сегодня над развитием бренда работает группа компаний с дизайн-бюро в Москве и собственным производством в Подмосковье.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.