В ТЦ «Метрополис» состоялось торжественное открытие Samsung Galaxy Studio

19 мая компания Samsung Electronics открыла новое интерактивное пространство Galaxy Studio в ТЦ «Метрополис» в Москве. Гостями вечера стали Полина Гагарина, Иосиф Пригожин, Валерия, Елена Борщева и многие другие. Ведущим вечера стал Иван Чуйков, а перед посетителями выступила певица Manizha под аккомпанемент бит-бокса. Важное отличие Galaxy Studio в Метрополисе о тех, что открывались раньше, - передовые интерактивные зоны, которые были собраны по всему миру: от Дюссельдорфа до Сеула. Galaxy Studio в «Метрополисе» проработает до 19 июня 2017 года.

«Samsung Galaxy Studio совмещают на одной площадке передовые технологии и интерактивные развлечения. Открытие нового пространства Galaxy Studio S8 позволит продемонстрировать воистину безграничный спектр возможностей экосистемы Samsung, а также то, как VR решения Samsung способны обогатить и разнообразить опыт общения с привычными устройствами. Нам важно, чтобы каждый пользователь понял, что устройства Samsung Galaxy позволяют по-новому общаться, работать и развлекаться», - комментирует Сейф Эль Хаким, руководитель мобильного маркетинга Samsung Mobile в России.

Открытие Galaxy Studio в «Метрополисе» вызвало большой интерес среди посетителей торгового центра. Первые гости интерактивного пространства успели сразиться в виртуальной игре «Галактическая битва» в формате 4D в очках виртуальной реальности Samsung Gear VR, оценить надежную защиту смартфонов Samsung Galaxy S8|S8+ от влаги и пыли, рисуя прямо на воде, сыграть в теннис в устройствах Samsung Gear S3, побывать в «снежной буре» и заснять собственное видео в формате 360, а также поучаствовать во многих других активностях, включая демозону сервиса Samsung Pay. Кроме того, в Galaxy Studio запланированы мастер-классы по использованию мобильных решений Samsung, а также всегда присутствуют квалицированные консультанты, которые смогут помочь разобраться в настройке и использовании устройств.

Посетители новых Samsung Galaxy Studio, разделенных на салон продаж и зону интерактивных развлечений, смогут оценить передовые разработки Samsung: преимущества флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, а также широкие возможности экосистемы Samsung – носимых устройств линейки Samsung Gear S, панорамной камеры Samsung Gear 360 и многочисленных аксессуаров. Тех, кто заинтересован в решении рабочих задач с помощью Samsung Galaxy S8|S8+, заинтересует зона, где представлена док-станция Samsung DeX, превращающая смартфона в полноценный ПК.