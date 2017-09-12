В ТГ Модный Сезон стартует маркет российских дизайнеров

С 15 по 17 сентября в центре Москвы, в ТГ Модный Сезон, пройдет масштабный fashion-маркет при поддержке журнала Fashion Collection. В течение 15 лет журнал Fashion Collection и его главный редактор Марина Дэмченко собирают ярких представителей модной индустрии на традиционный завтрак с дизайнерами. За это время было открыто много новых имен среди молодых дизайнеров. В этот раз журнал подготовил новый формат мероприятия, который продлится три дня в Торговой галерее «Модный Сезон».

Fashion Collection Market - это возможность для молодых талантливых дизайнеров представить свои работы широкой аудитории и продвинуться на рынке. Подружиться с гостями мероприятия и наладить рабочие контакты для дальнейшего сотрудничества с представителями индустрии. В числе гостей популярные актрисы, музыканты, стилисты, модные блоггеры, а также все читатели журнала Fashion Collection и их друзья. В новом формате стало возможным не только лично познакомиться с дизайнером, но и сразу примерить и купить понравившуюся вещь.

В программе маркета заявлены мастер классы, на которых представители beauty-брендов расскажут о тенденциях нового сезона и подготовят несколько специальных сюрпризов. Гостей ждут и другие активности, как, конкурс на лучшую фотографию, приятные призы и подарки.