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Артем Кузелев

В Trussardi назначили нового главного исполнительного директора

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  • 14 Октября 202022:53
Сюжеты: Trussardi

Во главе итальянской компании встал опытный топ-менеджер Себастьян Зуль.

Руководство компании Trussardi объявило имя нового главного исполнительного директора. Бренд возглавил Себастьян Зуль, который также стал членом совета директоров. Ранее топ-менеджер работал управляющим директором глобальными рынками дома Valentino и возглавлял компанию Marc Jacobs International. Председатель правления Trussardi Томазо Труссарди отметил: «Мы убеждены, что его особый вклад и его опыт позволят нам достичь конкретных результатов с точки зрения стратегического позиционирования и коммерческого развития».

 
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