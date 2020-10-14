В Trussardi назначили нового главного исполнительного директора

Во главе итальянской компании встал опытный топ-менеджер Себастьян Зуль.

Руководство компании Trussardi объявило имя нового главного исполнительного директора. Бренд возглавил Себастьян Зуль, который также стал членом совета директоров. Ранее топ-менеджер работал управляющим директором глобальными рынками дома Valentino и возглавлял компанию Marc Jacobs International. Председатель правления Trussardi Томазо Труссарди отметил: «Мы убеждены, что его особый вклад и его опыт позволят нам достичь конкретных результатов с точки зрения стратегического позиционирования и коммерческого развития».