В управлении Tommy Hilfiger Global и PVH Europe перестановки

Даниэль Гридер покинул пост генерального исполнительного директора Tommy Hilfiger Global и PVH Europe после 23 лет работы в компании.

Пост генерального исполнительного директора Даниэль Гридер занимал с 2014 года, причем за эти шесть лет доходы марок, входящих в холдинг PVH, значительно выросли. До этого Гридер проработал еще 18 лет в компании на разных должностях. Теперь место генерального исполнительного директора Tommy Hilfiger Global и PVH Europe займет Мартейн Хагмэн, ранее работавший главным операционным директором Tommy Hilfiger Global и PVH Europe и главным финансовым директором и отвечавший также за развитие бизнеса и новые технологии.