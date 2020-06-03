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Артем Кузелев

В управлении Tommy Hilfiger Global и PVH Europe перестановки

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  • 03 Июня 202014:11
Сюжеты: Tommy Hilfiger

Даниэль Гридер покинул пост генерального исполнительного директора Tommy Hilfiger Global и PVH Europe после 23 лет работы в компании.

Пост генерального исполнительного директора Даниэль Гридер занимал с 2014 года, причем за эти шесть лет доходы марок, входящих в холдинг PVH, значительно выросли. До этого Гридер проработал еще 18 лет в компании на разных должностях. Теперь место генерального исполнительного директора Tommy Hilfiger Global и PVH Europe займет Мартейн Хагмэн, ранее работавший главным операционным директором Tommy Hilfiger Global и PVH Europe и главным финансовым директором и отвечавший также за развитие бизнеса и новые технологии.

 
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