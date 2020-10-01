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Артем Кузелев

В Великобритании планируют запретить продажу изделий из меха

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  • 01 Октября 202012:12

Соответствующая инициатива в данный момент рассматривается Министерством охраны окружающей среды страны.

По данным нескольких СМИ, после брексита и выхода Великобритании из общего европейского рынка в стране может вступить в силу запрет на продажу меховых изделий. В Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании отмечают: «У нас одни из самых высоких стандартов благосостояния в мире, это является источником гордости и четко отражает отношение Великобритании к животным. Звероводство запрещено в этой стране уже почти 20 лет. Как только наши будущие отношения с ЕС будут установлены, у правительства появится возможность рассмотреть дальнейшие шаги, связанные с продажей меха».

 
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