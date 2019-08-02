В Венеции покажут фильм о Кьяре Ферраньи

Итальянская бизнесвумен представит на местном кинофестивале документальную картину о своей жизни.

Кьяра Ферраньи и режиссер Элиза Аморузо завершили работу над документальным фильмом о жизненном пути итальянской бизнесвумен. Картина Chiara Ferragni – Unposted будет представлена в сентябре на Венецианском кинофестивале. В своем аккаунте в Instagram Кьяра опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками эмоциями: «Я почти плачу от счастья, сообщая, что документальный фильм обо мне будет показан на Венецианском кинофестивале 2019». Издание WWD сообщает, что в ленте можно будет увидеть отрывки интервью с Донателлой Версаче, Дианой фон Фюрстенберг и Марией Грацией Кьюри.