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Артем Кузелев

В Венеции покажут фильм о Кьяре Ферраньи

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  • 02 Августа 201920:15

Итальянская бизнесвумен представит на местном кинофестивале документальную картину о своей жизни.

Кьяра Ферраньи и режиссер Элиза Аморузо завершили работу над документальным фильмом о жизненном пути итальянской бизнесвумен. Картина Chiara Ferragni – Unposted будет представлена в сентябре на Венецианском кинофестивале. В своем аккаунте в Instagram Кьяра опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками эмоциями: «Я почти плачу от счастья, сообщая, что документальный фильм обо мне будет показан на Венецианском кинофестивале 2019». Издание WWD сообщает, что в ленте можно будет увидеть отрывки интервью с Донателлой Версаче, Дианой фон Фюрстенберг и Марией Грацией Кьюри.

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