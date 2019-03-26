V Всероссийский конкурс дизайнеров одежды PROfashion Masters

27 февраля 2019 года на подиуме выставки CPM - Collection Premiere Moscow состоялся финал Всероссийского конкурса промышленного дизайна одежды PROfashion Masters. Организатор проекта – издательский дом PROfashion при поддержке международной текстильной компании «Ткани Престиж» – провел его уже в пятый раз, пригласив к участию как студентов и выпускников профильных вузов, так и тех, кто уже пробует свои силы в профессиональной деятельности. Ежегодно на конкурс приходят сотни заявок из разных городов России и ряда других стран. Из них компетентное жюри выбирает самых достойных кандидатов на победу. Вышедшие в финал конкурсанты получают возможность изготовить собственную мини-коллекцию из материалов, предоставленных спонсором. Тема конкурса на протяжении пяти лет остается неизменной – пальто и другие виды верхней одежды, как женской, так и мужской.

В финал PROfashion Masters вышло 12 дизайнеров и творческих команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Чебоксар, Минска и Алматы. В этом году участникам конкурса была предоставлена новая возможность от компании «Ткани Престиж» – разработка и печать авторских принтов на пальтовых тканях. Благодаря этому финалисты показали невероятно разнообразные коллекции с использованием ярких принтованных материалов. Кроме того, ментор конкурса, крупнейший меховой брокер PJ.ZEITLIN INTERNATIONAL LIMITED, предложил дизайнерам использовать в своих разработках натуральный мех. Этой возможностью воспользовались Ирина Бочищева и Альбина Кузнецова, получившие, помимо дополнительного материала для коллекций, подробную консультацию по работе с натуральным мехом.

Впервые на подиуме PROfashion Masters была показана детская коллекция. Ее авторами стали Евгения Семенова и Ольга Крутакова, дизайнеры молодой марки K.S.Kids. Они разработали линейку одежды, вдохновленную путешествиями по городам мира. Приятным сюрпризом стало возвращение авторов, принимавших участие в прошлых сезонах и вновь претендующих на победу – это финалистки 2018 года Александра Нянькина и Елена Лубина, а также победитель второго сезона конкурса Андрей Талаев.

Победительницей V Всероссийского конкурса PROfashion Masters стала Мария Кизина, окончившая Волгоградский социально-педагогический университет и работающая дизайнером марки Brivido. Она показала мужскую коллекцию объемных пальто с фигурной стежкой, выполненную на основе пальтовых материалов, предоставленных компанией «Ткани Престиж». Второе место заняла Мария Кузнецова из Москвы. В своей коллекции «Автопортрет» Мария использовала авторские принты с цитатами из стихотворений и музыкальных треков. Почетное третье место досталось Александре Нянькиной с конструктивно сложной, но декоративно сдержанной работой «Кочевники».

Напомним, что все члены жюри конкурса голосуют автономно, выставляя собственную оценку каждому из участников – впоследствии они суммируются, и выводится средний балл. Но в этот раз мнения представителей судейской коллегии оказались единодушными: обсуждая результат конкурса за кулисами, профессионалы индустрии сошлись на том, что все победители достойны призовых мест. Дополнительные призы были вручены от партнеров конкурса: три сертификата на обучающие курсы предоставила профессиональная школа конструирования и шитья GRASSER. Сразу несколько дизайнеров были приглашены в проект FollowTheFabrika под руководством Марии Резниковой. «Очень много сильных коллекций, и мне не удалось выбрать кого-то одного», – поделилась впечатлениями Мария. Сертификат на обучение на любом из курсов школы Fashion Factory достался Марии Кизиной. Творческий дуэт из Минска - Елена Казак и Мария Глянцевич - с утонченной, сложно декорированной коллекцией - получили возможность бесплатного участия в профессиональном показе проекта «Променад Моды» в Милане.

20 марта 2019 года ИД PROfashion подвел итоги III конкурса короткометражных видеороликов «Таланты PROfashion Masters», посвященных дизайнерам, соревновавшимся в рамках V сезона PROfashion Masters. Работы участников оценивало профессиональное жюри, а также зрители, которые могли оставить свой голос за понравившийся ролик на сайте проекта. Места распределялись по сумме всех оценок.

Победителем конкурса «Таланты Profashion Masters 2019» стал Денис Капранов. Он получил 50 000 тысяч рублей. Остальные призовые места распределились следующим образом: София Дворцова – второе; Ирина Рехлясова – третье; Ольга Лони – четвертое; Максим Демченко – пятое; Юлия Репина – шестое место.

«Очень понравилось, как творчески участники конкурса подошли к созданию видео, - отметила Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики, старший преподаватель кафедры инновационного маркетинга и руководитель имидж-лаборатории Центра ИМК МАМИ, преподаватель БВШД, вошедшая в состав жюри. - Уровень и дизайнеров, и съемочных групп оказался очень высоким. Так что конкурс надо однозначно продолжать, а участникам следующих сезонов - и дизайнерам, и съемочным группам - хотела бы пожелать более четко ставить для себя цели и учитывать целевую аудиторию ролика. Тогда в погоне за красивыми кадрами и необычными съемками не будет забываться главное - что мы хотим рассказать о себе и марке своей аудитории. В целом мне конкурсные работы очень понравились».