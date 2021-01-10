Вход
ADV



Интересно
Alber Elbaz (Альбер Эльбаз) (16)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В январе Альбер Эльбаз представит первую коллекцию марки AZ Factory

  • 239
  • 0
  • 10 Января 202111:37
Сюжеты: Alber Elbaz (Альбер Эльбаз)

Дизайнер рассказал о формате презентации и участии в Неделе высокой моды.

Дизайнер Альбер Эльбаз объявил, что дебютная коллекция его нового бренда состоится в рамках Недели высокой моды. Первая коллекция AZ Factory будет представлена публике формате фильма. Трансляция пройдет 26 января 2021 года в 22.00. Эльбаз также подчеркнул: «Я хотел провести показ таким образом даже до Covid-19. Мы живем в цифровом мире. Мы будем создавать моду, которая подходит всем. Это перезагрузка, это рождение моей фабрики».

Неделя высокой моды стартует в Париже сразу после показов мужских коллекций сезона осень-зима 2021/22, которые пройдут с 19 по 24 января 2021 года.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru