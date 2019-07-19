В магазине сети «Золотое Яблоко» прошла презентация аромата Scent of Kiss

В магазине сети «Золотое Яблоко» ТЦ «Метрополис» прошла презентация нового женского аромата Scent of Kiss от Armand Basi для журналистов, блогеров и селебрити.

По словам маркетинг-директора компании «Парфюм Палас», являющейся официальным дистрибьютором бренда в Россию, Светланы Лаферовой, новый парфюм раскрывает особую, таинственную грань женского характера: «Этот аромат создан для современных Женщин, фокусирующих свое внимание на креативе, на оригинальной подаче, на уникальности идеи. Для них и был создан этот удивительный символичный продукт, сочетающий в себе женственность помады и чувственность аромата».

Главной особенностью нового аромата Scent of Kiss, созданного известнейшим парфюмером Оливье Пешо, стали сладкие фруктовые ноты истекающих соком груш, яблок и клубники, а также затягивающие в омут страсти роскошные жасмин и роза, и сводящее с ума благоухание цветка апельсина, переходящего в экзотическую пудровую ваниль.

«Аромат запланирован как новый флагман этого знаменитого испанского бренда. На презентации мы убедились, что Armand Basi, как всегда, попали в точку: огромный интерес и внимание к Scent of Kiss от женщин самых разных возрастов и финансовых возможностей. И это логично – ведь поцелуи бывают разными: страстными и нежными, дружескими или поцелуями любовников, глубокими или лишь касающимися краешков губ. И все мы, так или иначе, хоти ощутить эту магию. Прочувствовать её. Вдохнуть волшебство. Среднестатистический человек проводит за поцелуями 1 209 600 секунд жизни. Хочется, чтобы отныне это драгоценное время было еще и окутано удивительно изысканным парфюмерным флёром от Armand Basi», - отмечает маркетинг-директор Светлана Лаферова.

Флакон выполнен в виде открытой губной помады, в которой алый муляж популярной косметики является колпачком. Объем 50 миллилитров. Аромат открывается бодростью хрустящего зеленого яблока, сочной спелой клубникой, искрящимися грейпфрутом и грушей. Затем уступает место цветущему сердцу, в котором роза, жасмин, цветы персика и цветы апельсина переплетаются в едином порыве страсти, чтобы рассказать историю о чувственности вне времени и пространства. Шлейфовая нота аромата Scent of Kiss проявляет свою силу в окутывающем тепле кедра и сандала, ззавершая композицию приятным послевкусием на губах - сладкой пудровой ванилью, оттенённой аккордами известного афродизиака пачули.

Элегантная стилизованная инсталляция (столик с демонстрацией ведущих ингредиентов, огромные «помады»-флаконы в человеческий рост), изысканные закуски и шампанское помогли каждому гостю ощутить уникальную атмосферу Scent of Kiss и влюбиться в этот чувственный, женственный и обволакивающий аромат нового поколения гурманского ольфакторного семейства.

В презентации приняли участие два известных парфюмерных блогера – Елена Котова и Карина Цакоева, поделившиеся своим видением концепции и парфюмерной композиции нового аромата. Елена Котова (@kosmetan) рассказала гостям о значении и значимости красной помады в истории становления женской чувственности и независимости, а Карина Цакоева (@k_tsakoeva) подробно разобрала пирамиду аромата и рассказала о значении каждого точно подобранного ингредиента в Scent of Kiss.

Вечер посетили такие звездные гости: актрисы Ирина Безрукова, Юлия Такшина, Наталия Лесниковская и Анна Невская, телеведущая Лариса Вербицкая, российская балерина, первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, телеведущая и артистка Тереза Диуро и другие. В конце мероприятия всем приглашенным были вручены подарки от бренда – чтобы уже у себя дома каждая гостья смогла познакомиться с новым парфюмерным шедевром поближе и проникнуться удивительным настроением ароматной оды поцелую.