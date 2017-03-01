Vadim Merlis. Осень –зима 2017-18. «Arcturus»

Известный российский бренд «Vadim Merlis» представляет к показу новую осенне-зимнюю коллекцию под названием «Арктур» (Arcturus). Её основная идея – динамичный урбанизм в сочетании с богемной нотой. В линейке моделей представлены базовые повседневные вещи для молодёжи большого города в современном стиле street-style. Особенностью коллекции является многообразие фактур, интересных деталей и съемных аксессуаров. В новых моделях дизайнера учитываются тренды сезона, но при этом каждая вещь выполнена в уникальной манере.

Создатель коллекции в очередной раз предлагает не просто одежду. Это ещё и новый взгляд на время, и возможность почувствовать ритм современного города. По словам Вадима, символом его коллекции стала Арктур – звезда всех влюбленных и сумасшедших:

«На небе много звёзд, но запомнилась мне одна. Это – Арктур, яркая и красивая звезда. Я выбрал её в качестве эмблемы для моей новой серии городских нарядов. Многоконечный геометрический символ фигурирует на одежде в виде надписи «Arcturus» в форме вышивки или принтов. Про себя я её назвал «Любовь в городе».

Звезда по имени Арктур символизирует то, что в бешеном ритме жизни мегаполиса иногда нужно перевести дыхание, поднять глаза вверх и посмотреть на небо. Хотя дизайнер и ушёл от сказочно-романтичной окраски своих предыдущих коллекций в сторону практичного городского дизайна, он всё же привнёс в него ту самую фантастическую ауру, без которой жизнь была бы пресной и предсказуемой.

Творчество Вадима Мерлиса ещё раз подтверждает, что главное для него – человек, его комфорт и красота образа. Каждый раз, создавая новую линейку одежды, дизайнер экспериментирует и пробует новые сочетания текстур и материалов, ищет новые формы. В этот раз он заменил свой ретро-романтический почерк на ряд моделей в стилях «унисекс» , «спорт» и одежду с элементами «милитари».

Помимо повседневно-дерзкой уличной одежды, дизайнер также предлагает клубно-вечернюю линию. В ней фигурирует ткань «лаке», костюмная ткань и аксессуары, напоминающие портупею, что, безусловно, подчеркнёт неординарность созданного облика. Ценно также применение множества разнообразных фактур и любопытных аксессуаров, что позволяет различным стилям сочетаться, дополнять и подчёркивать друг друга.

Показ коллекции станет настоящим праздником для ценителей городского стиля. Несомненно, она относится к разряду коммерческих, но она также и актуальна, оригинальна, с массой новых решений и необычных «фишек», которые так любят молодые и отчаянно-смелые.

Можно сказать, что звезда Арктур – путеводная звезда для поколения «с характером». Для тех, в чьём темпераменте присутствует всё: жажда жить, покорять и любить. И главное – желание двигаться вперед, каждый раз открывая для себя мир заново.