Ваина Джоканте представила в Москве коллекцию аксессуаров в свою честь

7 сентября на Кутузовском проспекте в пространстве PMLOFT HALL итальянский бренд ELEGANZZA презентовал новую коллекцию осень-зима 17/18 под названием “Искушение”.

Мероприятия бренда всегда собирают много звёздных гостей и привлекают внимание прессы, но в этот вечер ажиотаж был особенным – амбассадором нового сезона стала Ваина Джоканте, французская актриса, дива и муза, как представил её креативный директор ELEGANZZA Клаудио Бьязи.

Джоканте и Бьязи познакомились на одном из благотворительных вечеров в Вероне. "Я был покорен красотой, изяществом и тайной женской силой этой женщины. Тот случай, когда ты не можешь отвести взгляд. И я понял, что следующая коллекция должна быть именно такой – сдержанной, но яркой, элегантной, но провокационной, искушающей и заставляющей обернуться в след со вздохом восхищения - она должна быть в честь Ваины", – рассказал Клаудио Бьязи в начале вечера.

Сама Джоканте весь вечер общалась с гостями, примеряла аксессуары и позировала фотографам с сумкой, которая носит ее имя. В России эта модель выпущена в лимитированном количестве и скоро появится в бутиках бренда.

Креативный директор ELEGANZZA Клаудио Бьязи приготовил необычный сюрприз – он погрузил каждого гостя в процесс создания коллекции, начиная с идеи до ее воплощения в готовый образ. Все гости вечера не просто любовались аксессуарами, но и проследили, как меняется образ в зависимости от выбранного платка или сумки. Световое шоу, показ, живые картины и мастер-классы представляли все грани цвета и детали моделей. Ключевая линейка коллекции «Искушение» – «Афродизиак». Флористичные мотивы и фантазийный рисунок в синем электрике – абсолютный фаворит этого сезона.

Первыми оценить новую коллекцию также пришли Саша Савельева, Ясмина Муратович, Мария Шумакова, Анастасия Гребенкина, Анжелика Агурбаш, Мария Берсенева, Анна Калашникова, Ольга Кабо, Лоя, Светлана Камынина, Наталья Земцова, Лариса Вербицкая, Жанна Эппле, Татьяна Терешина и многие другие.