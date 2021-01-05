Валентина Мальникова вспоминает встречу с Пьером Карденом

Предновогодние праздничные волнения и ожидания перемен и исполнения желаний. Такое настроение сопутствует при подготовке к встрече Нового Года. А я под новый год вспоминаю неповторимые встречи в ресторане МАКСИМ с Пьером Карденом в 2006 и 2007 годах, куда мы были приглашены на Бал-Гала, посвященный дружбе между Францией, Россией и Бельгией в канун Рождества в Европе.

Успешное и планомерное проведение в Париже семнадцати фестивалей "Дни российской моды в Европе" и совместные показы с Владимиром Архиповым в ночном клубе «Миллиардер» на Елисейских полях и высокий профессионализм модельеров, участников этих фестивалей, послужили поводом для приглашения нас на этот ответственный праздник представлять Россию. Съезд гостей, дресс-код, программа вечера и торжественный ужин, где каждое блюдо - произведение искусства, встреча с Президентом "Ассоциации Русских художников в Париже" г-ном Нечаевым и дизайнером Дома Моды ИВ СЕН ЛОРАНА Екатериной Перцовой послужили поводом, чтобы появилось незабываемое совместное фото с Пьером Карденом.

Общение с Пьером Карденом, его интерес к российским модельерам и интерес к проводимым фестивалям за рубежом закончился тем, что он подписал всем модельерам каталоги и дипломы участников его мероприятия. Побеседовав с нами подсказал мне идею написания книги о наших интересных фестивалях знакомства Европы с российской модой и ярких встречах и впечатлениях. И оставил мне приятное пожелание на совместном фото. Это было первое незабываемое знакомство. И мы были приглашены на Бал-Гала в 2007 году уже для совместной работы. Все последующие фото с модельерами и манекенщицами относятся к совместной работе. Наблюдать Пьера Кардена в повседневной и ежедневной работе при подготовке к празднику на протяжении трех дней было чрезвычайно интересно. Он очень гостеприимный хозяин и всегда уделял время общению с нами. Общение с Пьером Карденом, его внимание и интерес и напутствия навсегда поселись в наших сердцах.