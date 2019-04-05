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Артем Кузелев

Van Cleef & Arpels поддержит российское искусство

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  • 05 Апреля 201920:49

Парижский ювелирный дом стал официальным спонсором Большого театра.

У ювелирного дома Van Cleef & Arpels имеется богатый опыт сотрудничества с культурными институтами. Семь лет назад украшения марки послужили источником вдохновения для художников Елены Зайцевой и Альоны Пикаловой, работавших над сценографией балета «Драгоценности». В 2017 году дом Van Cleef & Arpels был партнером премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев». Также марка поддерживала театры в Америке и Европе. В этом году бренд стал официальным спонсором московского Большого театра, и сотрудничество обещает быть плодотворным и интересным.

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