Van Cleef & Arpels поддержит российское искусство

Парижский ювелирный дом стал официальным спонсором Большого театра.

У ювелирного дома Van Cleef & Arpels имеется богатый опыт сотрудничества с культурными институтами. Семь лет назад украшения марки послужили источником вдохновения для художников Елены Зайцевой и Альоны Пикаловой, работавших над сценографией балета «Драгоценности». В 2017 году дом Van Cleef & Arpels был партнером премьеры балета Кирилла Серебренникова «Нуреев». Также марка поддерживала театры в Америке и Европе. В этом году бренд стал официальным спонсором московского Большого театра, и сотрудничество обещает быть плодотворным и интересным.