ВАШ ДОМ – ЭТО НОВЫЙ ПЛЯЖ! СОВЕТЫ ОТ VILEBREQUIN

ВАШ ДОМ – ЭТО НОВЫЙ ПЛЯЖ!

Откройте настежь двери c окнами и почувствуйте, как свежий воздух ласкает вашу кожу! Пусть солнечный свет заливает вашу комнату... Знайте, для того, чтобы подзарядиться хорошим настроением, совсем необязательно ехать на Лазурный берег!

Миссия Vilebrequin - сделать предстоящие недели максимально приятными. В программе: игры, безобидные хулиганские выходки и все, что придет вам в голову, чтобы «путешествовать», не выходя из дома. Наденьте свои любимые плавательные шорты (заодно вы убедитесь, что в них комфортно не только на пляже!) и любимую футболку/поло Vilebrequin. Ну и конечно же побалуйте себя мороженым.

Приобрести креативную одежду для пляжного отдыха, можно в онлайн-магазине Vilebrequin.ru

СОВЕТ № 1: РАСКРАСЬТЕ БУДНИ!

Яркий лук – залог позитивного настроения!

Просто оденьтесь в яркую одежду. Это точно заставит вас улыбнуться и позволит зарядиться позитивной энергией перед чередой важных видеоконференций (работа из дома всё же обязывает!).

«Мохито для всех!»

Погрузитесь в тропическую атмосферу с яркими принтами от Vilebrequin, чтобы в онлайн режиме выпить мохито с друзьями на других континентах. Задача дня: научиться танцевать Кариоку (бразильский танец). Ничего, кроме этого!

СОВЕТ № 2: РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!

В Сен-Тропе иногда можно услышать старую поговорку: “Носите Vilebrequin, и все станет возможным”. Работать из дома – важно, однако не менее важно отдыхать!

Шезлонг, залитый солнцем, красивый купальник, хороший роман... Вы ничего не упускаете.

А у вас какая программа? Что, если ванна станет настоящим местом для игры? Трубка, очки для плавания, несколько черепах, и вуаля. "Папа, пожалуйста, выйди из ванной?»

Онлайн-магазин: Vilebrequin.ru