Вечер Аллы Сергеевны Демидовой

29 сентября в пространстве Audi City Moscow прошел вечер в честь Аллы Сергеевны Демидовой, организованный Клубом «418». Вечер, приуроченный к выходу полного собрания сочинений актрисы, изданного при участии Клуба «418», вел Сергей Николаевич.

Сергей начал с рассказа о кино и театре в жизни Аллы Демидовой и ее лучших ролях в «Гамлете» и «Вишневом саде» - “Как однажды она не без гордости мне сказала: «Ни один приличный сценарий не проходил мимо меня в 60-е годы». И наверное, она отказывалась слишком часто. слишком много хороших ролей прошло мимо неё. Не в последнюю очередь это произошло и потому, что она была ведущей актрисой Театра на Таганки, причем в эпоху абсолютного расцвета любимовского театра.”

Затем художник и театральный продюсер Павел Каплевич поведал о спектакле «Федра», в подготовке к которому он принимал участие. Режиссер Кирилл Серебренников присоединился по телефону с рассказом о проекте «Темные аллеи» и работе над спектаклем «Ахматова. Поэма без героя».

Еще одного участника вечера - актера Игоря Миркурбанова - пригласили по личной просьбе Аллы Демидовой, его присутствие в зале - это знак уважения и восхищения к Алле Сергеевне, с которой он лично не знаком, но тем не менее она всегда присутствовала в его жизни.

Героиня вечера Алла Сергеевна Демидова сначала появилась в зале инкогнито, и слушала рассказы о себе и после, уже в своем выступлении, заметила, что слушая, не сразу понимала, о ком идет речь “Где она, эта героиня, о которой говорят? Я поняла что помимо жизни, а еще складывается какая-то другая история, и чем больше эта история не соответствует жизни, тем больше память у людей остается- надо миф творить. И у кого этот миф есть, тот остается в памяти. Очень много талантливых интересных людей, которые без мифа и они рисунки на песке. Чем больше небылиц о себе слышишь тем интереснее”. Демидова предложила перейти к диалогу с гостями, и этой возможностью воспользовались Сати Спивакова, Ирина Кудрина и Александр Радаев.

Среди гостей вечера, расположившихся в уютных креслах центра Audi, по которым клиенты бренда обычно выбирают обивку для своего нового автомобиля, были Сати Спивакова, Виктория Манасир, Ксения Чилингарова, Оксана Бондаренко, Юлия Калманович, Евгения Милова, Софья Капкова, Вика Газинская, Светлана Бондарчук.

Мероприятие прошло при поддержке легендарного шотландского виски Chivas Regal. Мужчины предпочли Chivas Regal 18-летней выдержки, а девушки - коктейли на основе Chivas Regal 12 лет.

Партнер вечера Audi City Moscow — эксклюзивный формат шоу-рума в самом сердце столицы, расположенный на Никольской улице. Изысканный и элегантный дизайн бутика позволит вам с комфортом провести время за чашечкой кофе или провести деловую встречу с партнерами и клиентами. Зоны Audi exclusive познакомят вас с многообразием отделочных материалов вашего Audi, а также помогут выбрать лучшее сочетание цвета экстерьера с интерьером. К вашим услугам индивидуальный тест-драйв и консультации экспертов по продукту Audi.

Интеллектуальный Клуб «418» — культурный проект, основанный в 2013 году Ириной Кудриной и Надеждой Оболенцевой, — развивает образовательные программы в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках закрытых мероприятий Клуба проводятся лекции и творческие встречи с авторитетными спикерами, концерты, театральные и кино-премьеры, вернисажи и экскурсии в обеих культурных столицах. Клуб также организует выездные мероприятия и позволяет получить доступ к уникальным культурным мероприятиям.

Клуб “418” проводит еженедельные лекции, посещение выставок, литературные чтения, экскурсии по музеям и театральные и кинопремьеры. Кроме того, Клуб оказывает меценатскую и организационную поддержку различным художественным проектам, культурным инициативам и благотворительным фондам.

В числе партнеров Клуба — фестиваль Context. Diana Vishneva (в рамках которого Клуб вручает собственный приз), Медиатека Гоголь-центра, Международный фестиваль-школа «Территория», журнал «Сеанс», Фонд Анатолия Васильева, Международный фестиваль «Дни российского кино», благотворительный аукцион Action! и другие.